Doppelhaltestellen sind unbeliebt

Trampassagiere in Basel ziehen Einfach- den Doppelhaltestellen vor. Dies ergab ein vierwöchiger Test, der am Freitag auslief. Rund drei Viertel der Befragten sprachen sich dafür aus, dass auch künftig alle Trams am gleichen Punkt der Haltestellen halten.

Der einmonatige Betriebstest fand an drei stark frequentierten Innerstadt-Doppelhaltestellen statt (Bankverein, Barfüsser- und Marktplatz). An Doppelhaltestellen können zwei Trams hintereinander halten, was das Umsteigen mitunter hektisch und an engen Perrons gefährlich macht.

«Erste Feedbacks» der Fahrgastbefragung haben die Einfachhaltestellen klar favorisiert, wie aus einer Mitteilung des Bau- und Verkehrsdepartementes (BVD) vom Freitag hervorgeht. Die Erhebungen würden nun noch detailliert ausgewertet, dies zusammen mit den Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) und der Baselland-Transport (BLT).

Provisorien

Bis im Sommer werde entschieden, ob die Doppelhaltestellen definitiv abgeschafft werden. Falls ja, seien noch ein Zeitplan festzulegen und einzelne bauliche Anpassungen vorzunehmen. Die Provisorien einfach zu belassen, wie angeregt worden sei, ist laut BVD wegen der ungenügend haltbaren Folienmarkierungen nicht machbar.

Während des Tests waren Infotafeln an den Haltestellen aufgestellt; zudem waren zeitweise Fahrgastlenker vor Ort. Während der Testwochen waren die Doppel- provisorisch zu Einzelhaltestellen umgestaltet: Deren Fläche war grün markiert, damit Fahrgäste wissen, wo sie auf ihr Tram warten müssen.

Beim Bankverein war überdies die seit Jahren beklagte sehr schmale Haltestelle in Richtung Aeschenplatz mit Zement um 90 Zentimeter verbreitert worden, damit wartende und umsteigende Passagiere mehr ebenen Platz haben. Das BVD prüft nun, ob dieses breit begrüsste Provisorium bis zu einem definitiven Umbau belassen werden kann.

Entspannter umsteigen

Der Verzicht auf die Doppelhaltestellen war vorab in der Theorie erprobt worden: Eine Simulation des Trambetriebs zwischen Aeschenplatz und Claraplatz hat nach Angaben des BVD gezeigt, dass es betrieblich möglich und sinnvoll sein kann, Doppel- in Einfachhaltestellen umzuwandeln.

Doppelhaltestellen sind deshalb so unbeliebt, weil die Passagiere nie genau wissen, ob ihr Tram dort an der vorderen oder hinteren Position anhalten wird. Die meisten Fahrgäste warten deshalb in der Mitte der Haltestelle, was zu einem Gedränge beim Ein- und Aussteigen und so oft zu einer verspäteten Abfahrt der Trams führt. (ms/sda)