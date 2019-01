Drei Unfälle bremsen Verkehr aus

Ein erstes Mal knallte es um 17.45 Uhr bei bei der Einmündung der Centralbahnstrasse in die Viaduktstrasse. Dort sind am Mittwochabend zwei Autos ineinander geprallt. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Beide wurden ins Spital gebracht.

Ein 63-jähriger Autofahrer wollte gemäss Polizei von der Centralbahnstrasse in die Viaduktstrasse einfahren. Dabei kollidierte er mit dem Auto eines 36-Jährigen, der in Richtung Markthallenbrücke unterwegs war. Warum, ist noch unklar. Der 63-Jährige und seine Beifahrerin mussten von der Berufsfeuerwehr aus dem Auto geborgen werden musste.

Während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme wurde der vom Birsigviadukt her kommende Verkehr durch die Margarethenstrasse umgeleitet. Dabei sei es zu Behinderungen gekommen, heisst es in der Mitteilung der Polizei. Der öffentliche Verkehr war von der Sperrung nicht betroffen.

Zwei Auffahrunfälle blockieren Autobahneinfahrt

Wenige Minuten später gab es zwei weitere Unfälle auf und vor der Autobahnauffahrt Zürcherstrasse. Eine 62-jährige Lenkerin übersah um 18 Uhr auf der Autobahneinfahrt, dass der Vordermann verkehrsbedingt abbremste. Sie prallte mit ihrem Auto in das vor ihr fahrende Auto. Wegen des Unfalls musste die Autobahneinfahrt für rund eine Stunde gesperrt werden.

Nur zwei Minuten nach diesem Crash knallte es in unmittelbarer Nähe gleich nochmals: Auf der Schwarzwaldbrücke vor der Autobahnauffahrt hatte ein 23-jähriger Autofahrer Mann das vor ihm abbremsende Auto zu spät bemerkt. Bei beiden Auffahrunfällen gab es keine Verletzten. Den beiden Unfallverursachern drohe nun aber ein Antrag mit Überweisung an die Staatsanwaltschaft, heisst es in der Mitteilung der Polizei. (amu)