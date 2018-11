Voll aufs Gas treten, den Motor zum Heulen bringen und fühlen, wie der Wagen vibriert. Viele Autofahrer träumen davon, einmal einen richtigen Rennwagen zu steuern und über die bekanntesten Strecken der Welt zu rasen. Egal ob Monza, Suzuka oder Long Beach – möglich macht dies der Race-Simulator der US-Firma SimXperience in Zürich. Drei grosse Bildschirme, ein Rennsitz und drei Bewegungszylinder, die jeden Schaltvorgang, jede Bodenwelle und jedes Ausbrechen des Hecks wiedergeben.

Dieses Feeling können sich jetzt Teilnehmer der BaZ-Auktion gönnen. Oder es einem anderen zu Weihnachten schenken. Wie immer starten die Gebote für die Angebote bereits bei der Hälfte des Marktpreises. Auch dieses Jahr können also wieder zahlreiche Artikel weit unter dem eigentlichen Wert ersteigert werden.

Im Cockpit oder auf der Piste

Nicht nur der Rennsimulator lockt. Wer lieber abhebt, kann sich alternativ in ein nachgebautes Cockpit setzen und die Maschine seiner Wahl steuern. Mit der BaZ-Auktion kann aber nicht nur virtuell, sondern auch in der Realität Gas gegeben werden.

Von den Jungfraubahnen ist ein Skipass für die gesamte Saison im Angebot. Der Pass gilt für 666 Kilometer Piste. Dazu kommen romantische Wochenenden im Schnee und viele weitere Attraktionen, mit denen man sich oder anderen in der Adventszeit einen Wunsch erfüllen kann.

Bei einem Angebot empfiehlt es sich, etwas weniger schnell zu fahren als im Race-Simulator – die Gundeligarage bietet einen Neuwagen von Hyundai im Wert von 19 190 Franken an. Und auch hier startet das grosse Bieten bereits bei der Hälfte des Normalpreises.

Beim Registrieren für die BaZ-Auktion sollte man hingegen wieder richtig Gas geben. Bereits ab morgen Samstag kann dies auf www.bazauktion.ch erledigt werden. Am 29. November ist Start der Auktion, die bis am 5. Dezember dauert. Dann, wenn die erfolgreichen Bieter sagen können: Drei, zwei, eins: meins. Alle Teilnehmer haben ausserdem eine weitere Chance: Sie nehmen an der Verlosung einer Ferienwoche im Parkhotel Beausite in Zermatt im Wert von 4400 Franken teil.

