E-Scooter dürfen auf dem Trottoir parkiert werden

Da stehen sie nun kreuz und quer verteilt in der Stadt, die Elektro-Trottinette des kalifornischen Start-up-Unternehmens Lime. Ob an der Gerbergasse nahe der Safran Zunft (Bild), auf dem Marktplatz, vor dem Kunstmuseumsneubau oder auf der Wettsteinbrücke: Die Nutzer des E-Scooter-Angebots parkieren die Fahrzeuge nach der Ausleihe wild und oft auf dem Trottoir, wo es ihnen gerade passt. Wie das «Regionaljournal» von SRF mit einem Verweis auf ein Merkblatt des Amts für Mobilität berichtete, sei dies eigentlich nicht gestattet. Vielmehr müssten die Trottinette auf einem Veloparkplatz abgestellt werden. Das Bau- und Verkehrsdepartement habe deswegen bereits beim Anbieter interveniert.

Wie Martin Dolleschel von der Mobilitätsstrategie allerdings gegenüber der BaZ sagt, sei diese Darstellung bezüglich der Regeln zum Abstellen nicht ganz richtig. «Die Elektro-Trottinette gelten als Leicht-Motorfahrräder. Sie unterliegen also den gleichen Regeln wie die langsamen E-Bikes mit Tempi bis 25 Kilometer pro Stunde. Ist kein Veloparkfeld vorhanden, dürfen sie auf dem Trottoir abgestellt werden, wenn ein Durchgang von eineinhalb Metern frei bleibt», sagt Dolleschel.

Allerdings, so Dolleschel, seien die E-Trottinette in gewissen Fällen tatsächlich falsch parkiert worden. Etwa auf dem Centralbahnplatz beim Bahnhof SBB: «Dort gelten Halte- und Parkverbote.» Obwohl die gesetzliche Lage, wie die E-Trottinette parkiert werden müssen, klar ist, habe das Amt für Mobilität mit den Verantwortlichen bei Lime Kontakt aufgenommen. Sie wollten wissen, wie die Situation mit den wild abgestellten Trottinetten verbessert werden könnte. Dolleschel: «Die Firma Lime hat beispielsweise auf der App, die die Nutzer verwenden, informiert, dass am Centralbahnplatz nicht parkiert werden darf.»

Polizei soll Lage beobachten

Bruno Jagher, Präsident von Fussverkehr Region Basel, kann den elektrischen Trottinetten wenig Freude abgewinnen. Er betrachtet die Entwicklung skeptisch. «Für uns Fussgänger können diese Spassfahrzeuge gefährlich werden. Ich habe schon Leute gesehen, die damit auf dem Trottoir fahren. Die braucht es jetzt nicht auch noch. Es reicht, wenn schon die Velofahrer verbotenerweise auf dem Trottoir fahren.» Tatsächlich müssen die Benutzer von derartigen E-Scootern obligatorischerweise die Radstreifen und Radwege benutzen, da sie den Fahrrädern gleichgestellt sind. Bezüglich der Problematik des Fahrens auf dem Trottoir von Velos oder anderen fahrbaren Untersätzen hat vor Kurzem SVP-Grossrat Beat K. Schaller eine Anfrage an die Regierung gerichtet. Bis jetzt habe Schaller aber noch keine gravierenden Probleme mit E-Scootern in der Stadt beobachtet. «Dass sie wild abgestellt werden, ist vielleicht nicht so schön fürs Stadtbild, aber bezüglich der Einhaltung der Verkehrsregeln muss man die Sache jetzt gut beobachten und sehen, wie sich die Nutzer verhalten.» Daher habe Schaller die Polizei an einem runden Tisch von letzter Woche gebeten, ein spezielles Auge auf die Entwicklung zu werfen. «Die Sicherheit auf dem Trottoir ist genauso wichtig wie die Sicherheit auf der Strasse. Gerade für Kinder und ältere Leute könnten auf dem Trottoir fahrende Trottinette eine Gefahr darstellen.» Schaller behält sich vor, zu einem späteren Zeitpunkt einen weiteren Vorstoss zu diesem Thema einzureichen, sieht aber im Moment noch keinen Handlungsbedarf.

Die Firma Lime hat inzwischen in Basel rund 200 E-Scooter platziert. Die Fahrzeuge können per App geortet und gemietet werden. Das Freischalten eines E-Trottinetts kostet einen Franken. Jede Minute Fahrt 30 Rappen.

(Basler Zeitung)