Ein Blick ins neue Basler Schiff

Es riecht nach frischem Gummi auf dem neuen Motorschiff der Basler Personenschifffahrt AG (BPG). Die Treppe hinauf in Richtung Sonnendeck mit 250 Sitzplätzen zieht ein Handwerker die letzten Fugen, ein anderer arbeitet im Maschinenraum an der Heizung. Währenddessen führt BPG-Geschäftsführer Peter Stalder die Medien durch die MS Rhystärn und zeigt die Küche, den gedeckten Saal oder das Steuerhaus. Hier sitzt Kapitän Florian Sulzer und fährt das Schiff für eine Probefahrt vom Dreiländereck zur Schifflände und zurück. Sulzer durfte bei der Erbauerin, der Öswag Werft im österreichischen Linz, seine Wünsche anbringen, welche Instrumente er wo positioniert haben möchte.

Knapp zehn Millionen Franken hat das 70 Meter lange und 11,5 Meter breite Schiff gekostet. Neun Millionen hat vor zwei Jahren der Grosse Rat gesprochen den Neuerwerb der BPG, deren Aktien zu 100 Prozent der Kanton Basel-Stadt hält. Die Verantwortlichen zeigten sich gestern stolz auf das Schiff.

Lücke im Veranstaltungsangebot

BPG-Verwaltungsratspräsident Daniel Thiriet sprach vom «Rhystärn, der über Basel aufgegangen ist» und davon, dass das Schiff eine Lücke im Veranstaltungsangebot füllen könne. Denn der gedeckte Saal auf dem Mitteldeck des Schiffs bietet rund 300 bis 350 Personen Platz. «Solche Saalgrössen gibt es in Basel kaum», sagte Thiriet. In diesem Bereich erhofft sich die BPG denn auch viele Anfragen für Geschäfts- oder Vereinsanlässe.

Gemäss BPG-Geschäftsführer Peter Stalder ist dieser Saal für Binnenschifffahrtsverhältnisse mit 2,6 Meter einzigartig hoch. «Wir wollen auch eine Bühne aufstellen, ohne dass unsere Fahrgäste ein bedrückendes Gefühl beschleicht.» Für die Passagiere soll das Schiff eine Wohlfühloase sein. Für dessen Komfortgefühl hat es beispielsweise im Saal neben den grossen Fenstern mit Rheinblick auch eine Deckenleuchte, die viele Farben des Spektrums abbilden kann. Zahlreich sind auch die Bildschirme, auf denen Informationen beispielsweise über die Firmenanlässe eingeblendet werden können. Über die Küche im Schiffsbauch können die Fahrgäste kulinarisch versorgt werden.

An den Innenwänden sind immer wieder Sujets von Basel zu sehen, wie der Hafenkran vor der Novartis, die Mittlere Brücke mit dem Münster oder oder der Rocheturm. Realisiert hat diese Wandbilder der Künstler Jan-Peter Keller. Im Zentrum stand laut Stalder die Frage, wie sich Basel emotional darstellen lasse. Von den Farben her ist das Interieur in braunen und nussigen Tönen gehalten. Ausser den Stühlen gibt es kein Holz auf dem Schiff. Stalder: «Es ist Vorschrift, dass kein Brennbares Material verwendet werden darf.»

Vorschrift sind auch zwei Motoren, die der schwedische Lastwagenbauer Scania geliefert hat. Die zwei Sechszylinder Dieselmotoren liefern je rund 450 Pferdestärken, die das Schiff in Fliessrichtung bis zu 26 Kilometer pro Stunde antreiben. Wie auf jedem Schiff gibt es auch auf der MS Rhystärn gewisse Vibrationen durch den Antrieb und die Motoren. Diese halten sich allerdings stark in Grenzen.

Lällekönig soll verkauft werden

Da die BPG mit einer Dreischiffstrategie die Kurs- und Charterfahrten weiterbetreiben will, soll nun ein Schiff verkauft werden. Neben der Rhystärn sollen weiterhin auch die Christoph Merian und das Baslerdybli verkehren. Die MS Lällekönig, erbaut im Jahr 1980, hingegen soll verkauft werden und gegen Herbst die letzten Fahrten für die BPG unternehmen. Interessenten gibt es gemäss Stalder für das 100'000 Franken teure Schiff schon, fix sei allerdings noch nichts.

Nicht verkaufen wolle die BPG hingegen das Basler Dybli. Daniel Thiriet: «Die Leute lieben dieses Schiff über alles, ähnlich wie bei den Trams die Dante Schuggi.» Es sei allerdings angedacht, das Basler Bybli in einen Verein einzugliedern, das Schiff aber dennoch über die BPG zu betreiben.

Am Samstag, 16. Juni können Sie die MS-Rhystärn an der Schifflände besichtigen. www.bpg.ch (Basler Zeitung)