Ein Fall für Hunkeler

Wenn Yvonne Hunkeler bei sich zu Hause aus dem Fenster des Hauses blickt, das sie gemeinsam mit ihrem Lebenspartner bewohnt, erstreckt sich vor ihr eine liebliche Landschaft mit Kühen, Pferden und Katzen. Am äussersten Rand der bäuerlichen Idylle zeichnet sich die Kirchturmspitze von Grosswangen ab. Hier draussen in der Abgeschiedenheit des Luzerner Hinterlands muss sich die 50-jährige Unternehmensberaterin und CVP-Politikerin nicht fürchten, unters Tram zu geraten – im Unterschied zum Centralbahnplatz in Basel, wo wir uns mit Hunkeler am Nachmittag des 1. Dezember verabredet haben.

Zu diesem Zeitpunkt ist die halsbrecherische Verkehrssituation vor dem Bahnhof SBB ein grosses Thema: Auslöser ist ein Bericht in der Sonntagszeitung, wonach der Centralbahnplatz die Rangliste der gefährlichsten Tramhaltestellen der Schweiz anführt. Davon hat Hunkeler freilich noch nichts mitbekommen. «Das ist mir in der Tat entgangen, aber das ist natürlich unschön», sagt sie, als wir uns durch die Gefahrenzone mit einfahrenden Trams und Bussen bewegen.

Noch ist die Betriebsökonomin und diplomierte Wirtschaftsprüferin eine Fremde in dieser Stadt, in die sie geholt wurde, um bei einem ausgelagerten Staatsbetrieb, an dem die Basler Seele hängt wie am FCB oder dem Zolli, das Ruder herumzureissen. Seit dem 1. Januar 2018 ist Hunkeler offiziell Präsidentin des siebenköpfigen BVB-Verwaltungsrats.

Vertrauen wiederherstellen

Wird der ersten Frau auf diesem Chefposten gelingen, woran ihr Vorgänger Paul Blumenthal scheiterte?

Die Erwartungen sind hoch: «Unter Hunkelers Führung müssen die BVB wieder zu einem Sympathieträger aufgebaut werden», sagt Michael Wüthrich, Ex-BVB-Verwaltungsrat und Präsident der grossrätlichen Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission. Für diesen Zweck müsse eine Vertrauenskultur geschaffen werden. «Unnötige Machtspiele, wie wir sie leider erlebt haben, darf es nicht mehr geben.»

Die BVB müssten auch wegkommen von sinnlosen Sparzielen, die bloss das Personal verärgerten, fordert der grüne Grossrat. «Die Stimmung im Betrieb, die Freude an der Arbeit sind an einem Tiefpunkt angelangt, auch auf der Führungsetage. Das gilt es zu ändern.»

Wer Hunkeler kennenlernt, begegnet einer interessierten, aufgeschlossenen Persönlichkeit. Unauffällig in ihrer Erscheinung, scheut sie den Kontakt zu den Menschen nicht. Allüren, wie sie manchem Angehörigen der Teppichetage eigen sind, gehen ihr vollständig ab. Sie kommt ohne Pressesprecher an den Termin, obschon «man mich vor Ihnen gewarnt hat», wie sie schmunzelnd bemerkt. Umgehend willigt sie ein, ins 2er-Tram einzusteigen und sich der Kritik von BVB-Fahrgästen zu stellen. Allerdings missglückt die Umfrage, denn das Glück ist auf ihrer Seite: Bei unserer Rundfahrt vom Gross- ins Kleinbasel und retour mag niemand auch nur das Geringste bemängeln.

Typisch für Basel, erkläre ich Hunkeler. Was den Menschen nicht passe, lese sie dann in der Zeitung. Man kann bei ihr solche Sprüche ohne Risiko wagen, sie findet es lustig und witzelt mit. Auch spitze Bemerkungen zum FC Luzern, dessen Anhängerin sie ist, nimmt sie mit Humor.

Ihre Bodenhaftung, erzählt sie später, als wir das Gespräch Mitte Dezember in Luzern fortsetzen, hätten ihr wohl ihre Eltern eingeimpft. Beide seien unglaubliche «Chrampfer» gewesen. «Sie führten gemeinsam ein Transportunternehmen mit zehn Viehlastwagen sowie eine kleine Sägerei. Oft sassen die Chauffeure bei uns am Esstisch, es wurde ein sehr anständiger Umgang mit ihnen gepflegt. Von diesen Erfahrungen leite ich meine Wertehaltung ab.»

Hunkeler kam 1967 in einem katholisch geprägten Milieu als letzte von sechs Töchtern im luzernischen Oberkirch zur Welt. Alle Geschwister hätten es ausserordentlich gut miteinander, gerade eben seien sie wieder gemeinsam «lädele» gegangen. Tief beeindruckt erinnert sie sich an ihre Mutter, die wie der Vater verstorben ist: «Ich bin quasi in ihrem Büro aufgewachsen. Dort hat sie die Aufträge disponiert und am Telefon französisch gesprochen, obwohl sie die Fremdsprache in der Schule nie gelernt hat. Sie brachte sich das alles selber bei. Learning by doing eben.»

Am Rheinknie ist Hunkeler noch ein Nobody, in Luzern hingegen gehört sie zum inneren Machtzirkel. 2011 wurde die CVP-Exponentin in den Kantonsrat gewählt, wo sie sich vor allem als Finanzpolitikerin einen Namen gemacht hat. Um den Kantonshaushalt aus den dramatisch roten Zahlen zu führen, forderte sie in den letzten Jahren harte Einschnitte bei den Ausgaben, setzte sich aber auch für eine Steuererhöhung ein.

Leaderfigur in Luzerner Politik

Mit dem Präsidium der kantonsrätlichen Aufsichts- und Kontrollkommission, das sie seit 2015 führt, ist ihr Einfluss gestiegen. Hunkeler hat Missstände in der Verwaltung aufgearbeitet, die stark an das illegale Geschäftsgebaren der alten BVB-Garde erinnern. So kam es in der Luzerner Informatikabteilung zu unrechtmässigen Auftragsvergaben. Der fehlbare Abteilungsleiter wurde diesen Februar zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt. «Den Blick auf das Wesentliche richten, möglichst unpolitisch agieren und mit einer gewissen Hartnäckigkeit nachbohren: Nach diesem Prinzip leite ich die Kommission», erklärt Hunkeler.

Grossen Wert legt sie auf Vertraulichkeit. Die Indiskretionen, wie sie bei den BVB vorgekommen seien, wolle sie abstellen. Sollen Missstände also auch weiterhin unter den Teppich gekehrt werden? «Keineswegs», entgegnet Hunkeler ruhig. «Ich will vielmehr sicherstellen, dass wir früher von Problemen erfahren und bei Bedarf rasch handeln. Es ist jedoch inakzeptabel, wenn vertrauliche Informationen auf höchster Ebene plötzlich in der Zeitung stehen.»

Seit 2015 sitzt Hunkeler im Verwaltungsrat der Berner Oberland-Bahnen. Bereits 2012 übernahm sie von ihrem Parteikollegen, CVP-Ständerat Konrad Graber, das Verwaltungsratspräsidium bei den Verkehrsbetrieben Luzern (VBL) – dem Zentralschweizer Pendant zu den BVB. Wie gut macht Hunkeler dort ihren Job?

Für die guten Resultate bei der Mitarbeiterbefragung, welche die VBL 2017 durchgeführt haben, dürfte sie von der BVB-Direktion in Basel beneidet werden. In Luzern gehen die 540 Angestellten des öffentlichen Verkehrs offensichtlich gerne arbeiten. Die Gesamtzufriedenheit mit dem Arbeitgeber erreichte mit 8,2 Punkten einen neuen Spitzenwert. Als Hunkeler bei den VBL das Zepter übernahm, lag der Wert noch bei 7,0.

«Die Stimmung beim Personal ist natürlich eine ganz andere als in Basel», sagt Martin Wyss, Geschäftsleiter bei der Gewerkschaft VPOD Zentralschweiz. Er stellt Hunkeler und ihrer VBL-Führung grundsätzlich ein gutes Zeugnis aus. In einzelnen Punkten, etwa bei Massnahmen gegen die «stets steigende Arbeitsbelastung» und bei der geforderten Erhöhung des Vaterschaftsurlaubs von drei auf fünf Tage, stosse man leider auf «taube Ohren». Auch was die Kommunikation betreffe, bestünde Verbesserungspotenzial. «Insgesamt stehen wir aber in einem konstruktiven, sozialpartnerschaftlichen Austausch», sagt Wyss.

Giftiger tönt es hingegen beim Luzerner SVP-Fraktionschef Guido Müller. Er wirft Hunkeler vor, das Monopol der Luzerner Verkehrsbetriebe festigen zu wollen und sich dem freien Wettbewerb zu entziehen. Statt einen günstigen und effizienten ÖV sicherzustellen, würden Firmen dazugekauft, darunter sogar ein Hotel. «Durch diese Expansion kommt es zu einer Konkurrenzierung privater Anbieter. Das geht natürlich nicht», sagt Müller. Hunkeler schüttelt den Kopf. «Wir verhalten uns unternehmerisch und stärken dadurch die VBL. Deshalb haben wir in Stans ein Postautounternehmen übernommen, das uns zum Kauf angeboten worden war. Dazu gehört auch eine Liegenschaft, in der ein Hotel eingemietet ist. Wir führen selber kein Hotel. Ich verstehe nicht, was daran falsch sein soll.»

Nicht mehr in «Alarmstimmung»

Als wir uns am 1. Dezember in Basel treffen, hat die Innerschweizerin soeben ihr erstes Gespräch mit BVB-Direktor Erich Lagler absolviert. Natürlich lässt sie sich vom neugierigen Journalisten nicht allzu tief in die Karten blicken, wie es gelaufen ist. Es sei um strategische Themen und die Planung für den Januar gegangen. «Ich habe nichts erfahren, bei dem ich sagen müsste: ‹Oje, wenn ich das gewusst hätte …› Ganz im Gegenteil», sagt Hunkeler, «es gibt bei den BVB sehr viel Gutes und fähige und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.» Je mehr sie ins Unternehmen hineinsehe, desto zuversichtlicher sei sie gestimmt.

Anfänglich habe sie sich in «Alarmstimmung» befunden, aber das wäre gar nicht nötig gewesen. «Natürlich ist nicht alles super. Die vielen Negativschlagzeilen in den Medien vermitteln jedoch ein verzerrtes Bild.»

Dass Hunkeler von aussen kommt und mit dem Basler Kuchen nicht verbandelt ist, könnte ihr beim Auftrag, die krisengeschüttelten BVB wieder in die Spur zu bringen, hilfreich sein. Sie muss auf niemanden Rücksicht nehmen – und sie scheint gewillt, das auch nicht zu tun. «Gut möglich, dass Herr Wessels nicht immer nur Freude an mir hat», sagt sie hierzu.

Kritische Stimmen halten Hunkeler allerdings gerade wegen ihres entfernten Lebensmittelpunkts für eine Fehlbesetzung. In Grosswangen werde sie nicht mitbekommen, was BVB-intern läuft, wie gut der Fahrdienst funktioniert oder welche Verbesserungen sich die ÖV-Benützer wünschen. Sie sieht das ganz anders. «Unternehmensführung auf Stufe Verwaltungsrat funktioniert nicht primär nach persönlichen Eindrücken. Auch in Luzern leite ich keine strategischen Massnahmen ein, nur weil mir an einer Haltestelle aufgefallen ist, dass die Anzeige nicht funktioniert.»

Nähe zum Betrieb suchen

Als Entscheidungsgrundlagen dienten vielmehr Kundenumfragen oder Analysen des Reklamationswesens. «Mir ist aber schon wichtig, dass wir als Verwaltungsrat nahe am Betrieb sind», hält sie fest. Im neuen Jahr will sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen verschiedene Firmenbereiche besuchen, etwa das Instandhaltungszentrum und die Depots.

Bevor sich Hunkeler 2013 selbstständig machte, arbeitete sie als Bereichsleiterin öffentliche Verwaltungen bei der Schweizer Treuhand- und Wirtschaftsprüfungsfirma BDO. Aus dieser Zeit stammt ein bemerkenswertes Zitat von ihr, das sie einmal bei einem Auftritt vor Gemeinderäten von sich gab: «Jedes Führungsmodell ist so gut wie die Personen, welche es umsetzen.»

Es ist denn auch diese Überzeugung, mit der sie sich in Basel ans Werk machen will. «Sie können noch so viele Organigramme zeichnen: Am Ende steht und fällt der Erfolg mit dem Team.» Obwohl sie aufgrund ihrer Ausbildung ein Zahlenmensch sei und sich «relativ rassig» durch die Geschäftsberichte der BVB gelesen habe, liege «die Wahrheit» letztendlich in den Menschen. «Das Arbeitsklima muss einfach stimmen, sonst nützen Ihnen die schönsten Erfolgsrechnungen nichts.»

Wohin Hunkeler die BVB steuert, welche konkreten Veränderungen sie plant, bleibt derweil mit Spannung abzuwarten. «Wir wollen das Beste für das Unternehmen – und nicht für eine politische Partei oder eine einzelne Gruppierung: Das muss unsere oberste Leitlinie sein», sagt die neue BVB-Verwaltungsratspräsidentin. (Basler Zeitung)