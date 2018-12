Ein weiteres Jahr nichts als Regen

Wieder sind zwölf Monate ins Land gezogen, und noch immer steht das denkmalgeschützte Bauernhaus im Dorfkern da, ohne dass sich etwas getan hat. Die Fensterläden sind lottrig wie eh und jeh, das Gebäude sinkt in sich zusammen, und das Dach hat Wölbungen, als würde es demnächst unter der eigenen Last zusammenbrechen. Eigentlich hätte der Besitzer Ronald Iff hier längst sanieren wollen. Doch die Behörden haben sich eingeschaltet und wollen mitreden, was mit dem ältesten und denkmalgeschützten Bauernhaus im Kanton geschehen darf und was nicht.

Welchen Beitrag der Denkmalschutz, der Kanton oder allenfalls gar der Bund an eine Sanierung beizusteuern gedenkt, ist nach wie vor unklar. Zahlen wurden bislang keine genannt. Die Sanierung dürfte sich gemäss vorsichtigen Schätzungen auf rund zwei Millionen Franken belaufen (BaZ vom 13.11.2017).

Iff, der das Gebäude so sanieren möchte, dass es mit einer Nutzung verbunden werden kann, spricht von einer Blockade. «Ausser Kosten ist für mich nichts passiert», sagt er. Nach wie vor könne er weder umbauen noch sanieren trotz eines schon Jahre andauernden Streites mit der Gemeinde und dem Kanton. Obwohl Iff einen Rechtsstreit um eine angedrohte Enteignung gegen die Behörden gewonnen hat, sitzt er auf Zehntausenden von Franken Anwalts- und Gerichtskosten, die ihm nicht erlassen werden. Und rasch vorwärtsmachen, sprich renovieren und umbauen, sodass das Gebäude nicht weiter leer steht und genutzt werden kann – das ist Iff ebenfalls nicht erlaubt.

Dabei hätte er mehrere Ideen gehabt, was er mit dem Haus anfangen könnte. Ihm schwebt eine moderne Kombination von alt und neu vor, etwas, das den alten Charakter bewahrt und doch den modernen Ansprüchen von Mietern gerecht wird. Aber die Denkmalpflege machte allen bisherigen Plänen und Denkansätzen einen Strich durch die Rechnung. Auch die Gemeinde hat in den vergangenen Jahren eher gegen Iff gearbeitet als mit ihm zusammen.

Besitzer hat keine Geduld mehr

Die Behördenauflagen sind streng. Die Gebäudesubstanz und Anordnung im vorderen Teil des Gebäudes aus den Jahren 1553/1554 darf nicht verändert werden, und auch im hinteren Teil sei «maximal eine kleine Wohnung ohne Fenster zugelassen», sagt Iff. «Die nördliche Wand soll durch Glas mit Holzlamellen ersetzt werden, um genügend Licht in den Raum zu bringen.»

Iffs Geduld mit den Behörden ist nun schon alleine deshalb zu Ende, wie er sagt, weil sie seit Jahren immer neue Einwände fänden, um einen Umbau zu verzögern. Er fügt hinzu, dass nun im Verlauf des Projektes der Ökonomieteil zusätzlich als vollständig schützenswert deklariert worden sei, obwohl ihm der Stellvertreter vom Kantonalen Denkmalpfleger vor einiger Zeit signalisiert habe, er müsse einen Nutzungsausgleich erhalten, also im hinteren Teil quasi die Rendite für den Bau und Unterhalt des vorderen Teiles erwirtschaften können. Das hätte einen modernen Ausbau bedeutet. «Mittlererweile wissen wir, dass keine Dachaufbauten erlaubt sind – als einziges Haus im ganzen Kanton!», sagt Iff.

Schwierige Suche nach Lösungen

Daniel Schneller, Kantonaler Denkmalpfleger Basel-Stadt, wehrt sich. Was Iff da ins Feld führe, sei kein neues Faktum. «Der Ökonomieteil stand schon seit das Objekt unter Schutz gestellt wurde unter Schutz», sagt er auf Anfrage der BaZ. «Wir sind der Überzeugung, dass sich alte Scheunenteile sehr gut umnutzen lassen, wie das zahllose Beispiele in der ganzen Schweiz zeigen.»

Was die künftige Nutzung des Gebäudes angeht, handle es sich um ein Missverständnis, sagt Schneller. «Natürlich soll Herr Iff über die Nutzung des Objektes den Unterhalt des Objektes finanzieren können. Genau deshalb haben wir die ganze Sache überhaupt angestossen und bemühen uns, mit allen Beteiligten eine konstruktive Lösung zu finden. Die Umnutzung oder Nutzung des Ökonomieteils will niemand verhindern», so Schneller. Allerdings: Die Lösungsfindung dauert nun schon mehrere Jahre.

Architekt Martin Isler beurteilt die Ausgangssituation pragmatischer als Iff. Isler ist zuversichtlich, dass die Sache vorankommt. «Zurzeit läuft ein generelles Baubewilligungsverfahren. In diesem Rahmen habe ich dem Bauinspektorat verschiedene Fragen gestellt, zum Beispiel bezüglich einer Umzonung oder einer Ausnahmebewilligung fürs Wohnen sowie energetische Fragen. Dagegen sind meines Wissens keine Einsprachen eingegangen.»

Das Bau- und Verkehrsdepartement muss zusammen mit der Gemeinde Bettingen zuerst den Zonenkonflikt lösen, bevor es weitergehen kann. Eigentlich wären im Bereich, wo das alte Bauernhaus steht, nur Kirchen, Schulhäuser oder Bibliotheken erlaubt. Gleich angrenzend zum Bauernhaus entsteht ein Schulhauserweiterungsbau, während Iff abwarten muss, ob und wie er das Bauernhaus renovieren und als Wohnraum weitervermieten darf.

Wie die Chancen auf eine Umzonung oder Ausnahmebewilligung stehen, ist unklar. Immerhin hat Schneller vor über einem Jahr im Gespräch mit der BaZ gesagt: «Wir möchten eine Lösung, hinter der alle Parteien stehen können. Für den Besitzer sollte eine Nutzung des Gebäudes mit mindestens einer schwarzen Null möglich sein, sodass er die Unterhaltskosten für das geschützte Haus generieren kann.» Es ist deshalb anzunehmen, dass die Denkmalpflege sich beim Bau- und Verkehrsdepartement für eine Lösung einsetzt. Iff sagt, dass das Dossier beim Bauinspektorat zuoberst auf der Pendenzenliste steht. Trotzdem wird sich Iff weitere Monate gedulden müssen, bis sich wieder etwas tut.

