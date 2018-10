Eine Partei huldigt einem Selbstdarsteller

«Ich verzichte!», sagte Daniel Seiler, der alte FDP-Polithase, der Krampfer hinter den Kulissen, an der FDP-Nominationsversammlung. Damit gab er den Weg frei für Thomas Kessler, der damit auf der Nationalratskandidaten-Liste steht. Und FDP-Vizepräsidentin Nadine Gautschi wirkte kurz vor der Versammlung sehr nervös. Nicht ihrer selbst wegen, gibt sie zu verstehen, vielmehr befürchte sie, dass es Thomas Kessler nicht auf die Liste schafft.

Diese zwei Beispiele sind Ausdruck der grossen Hoffnung, die viele FDP-Mitglieder in Kessler setzen. Einen Mann, der erst seit Kurzem Mitglied der Partei ist. Sie trauen ihm zu, den verloren gegangenen Sitz im Nationalrat zurückzuerobern. Doch weshalb setzen sie so sehr auf diesen Machtmenschen mit grossem Ego, auf diesen Solotänzer, der den Cüpli-Anlässen nachspringt und der seit seiner grossen Stunde als Drogendelegierter nichts Ausserordentliches vollbracht hat, ausser mit provokativen Reden auf sich aufmerksam zu machen und die Arbeit anderer Leute schlechtzureden? Thomas Kessler mag ein guter Entertainer sein, ein seriöser, unvoreingenommener Schaffer ist er kaum.

Eine Partei der Angsthasen?

Weshalb nimmt sich ein guter Mann wie Seiler selber aus dem Rennen? Warum baut man nicht stärker auf einen Luca Urgese, der auf den ersten Blick unspektakulär daherkommen mag, jedoch bestens formuliert, klar liberale Gedanken hat und an der Nominationsveranstaltung einen guten Auftritt bot? Zurückgezogen haben sich die Urgesteine David Jenny, Christophe Haller oder Stephan Mumenthaler, seit Mai Direktor bei Scienceindustries. Diese Politiker haben alle langjährige Parlaments- und Führungserfahrung. Seit dem Auftreten von Thomas Kesslers scheint ein Riss durch die Partei zu gehen.

Und die Frauen? Nadine Gautschi ist eine vorzügliche Schafferin mit Erfahrung in verschiedensten Gremien. Sie scheut sich nicht, Unbequemes beim Namen zu nennen. So trat sie den BVB-Oberen empfindlich auf die Zehen, als sie im Verwaltungsrat der Basler Verkehrsbetriebe sass. Die Ingenieurin Karin Sartorius hat gute Auftritte und bringt auch eine gewisse Portion Charisma mit. Von ihnen sieht und hört man in der Öffentlichkeit kaum je etwas. Sie werden auf keiner Homepage vorgestellt und sie melden sich nicht mit Themen zu Wort. Sie ecken nicht an und wenn, wie Sartorius, als sie einmal die allgemeine Französisch-Nachhilfe für die Primarschüler in Riehen kritisierte, wird ihnen der Gegenwind schnell zu viel. Doch nur Wind bringt anderes Wetter und wer Gegenwehr scheut, sollte nicht in der Politik mitmischen.

Ist die FDP eine Partei der Angsthasen geworden? Diesen Eindruck bekam man auch von Nadine Gautschi, als sie an der Nominationsversammlung sich selber als Kandidatin verkaufen wollte. Ihre Dreiminuten-Rede mag zwar inhaltsreich gewesen sein, doch man verstand sie kaum, so undeutlich sprach sie. Und als sie gefragt wurde, welchen ersten Vorstoss sie als Nationalrätin einreichen würde, wusste sie nichts zu sagen. Dass sie und Dominique Marti dann trotzdem ins Fünferticket gewählt wurden, ist wohl eher der Tatsache zuzuschreiben, dass die Parteigenossen ihre Stärken kennen. Doch das kann man vom Wahlvolk nicht erwarten.

Wind bringt anderes Wetter, und wer Gegenwehr scheut, sollte nicht in die Politik.

Sicher, Bescheidenheit ist eine Zier, denn sie zeigt, dass man sich nicht allzu wichtig nimmt und kein gänzlicher Narzisst ist. Andererseits sagte schon Immanuel Kant: «Wer sich zum Wurm macht, soll nicht klagen, wenn er getreten wird.» Es gibt Situationen, in denen Selbstmarketing angebracht ist und dies scheinen die FDP-Frauen noch nicht erkannt zu haben.

Die FDP hätte ja Thomas Kessler als Coach anfragen können, anstatt ihn gleich als Nationalratskandidaten aufzustellen? Schliesslich spielt er virtuos auf der Klaviatur der Selbstvermarktung, er ist ein brillanter Verkäufer seiner selbst und er kann die Menschen für sich einnehmen. Niemand kann Thomas Kessler werden. Das braucht auch niemand, einer ist genug. Doch ein guter Auftritt und Dossierfestigkeit lassen sich erarbeiten. Und aufgepasst! Ein guter Auftritt ist nicht gleichzusetzen mit Fehlerlosigkeit. Im Gegenteil, ein Mensch ohne Fehl und Tadel wirkt kalt und leblos. Es ist noch nie Gutes ohne Rückschläge und Fehler geschaffen worden.

Der Eindruck bleibt: Lieber schiebt die Basler FDP Thomas Kessler vor, damit er für sie die Kohlen aus dem Feuer holt, als selbst etwas zu wagen. Einen Mann, der stets den Göttertanz um sich selber über die Loyalität gegenüber seinen Chefs stellt. Einen Mann, der nach seinem Rücktritt als Drogendelegierter seinem Nachfolger in den Rücken fiel, der sich selbst als unfehlbar und unverzichtbar einstuft.

Seit Malama die grosse Leere

Die FDP muss über die Bücher, unbedingt. Sie darf sich jetzt nicht in Grabenkämpfen pro und contra Thomas Kessler verlieren. Gut möglich, dass die Tragik der Partei in der Tatsache liegt, dass viele politische Zugtiere in der LDP sitzen. Weder Regierungsrat Conradin Cramer noch Nationalrat Christoph Eymann hatten je Mühe, sich zu etablieren.

Und die Listenverbindung der zwei liberalen Parteien hat auch nicht viel gebracht: Sie haben kaum je zusammengearbeitet. Tatsache ist: Seit Peter Malama, dem charmanten, umtriebigen, sozial und doch liberal handelnden FDP-Nationalrat, der 2012 im Alter von erst 52 Jahren an Krebs verstorben ist, hat die Basler FDP niemanden mehr gehabt, von dem mit grossem Respekt gesprochen wurde.

Doch wie schon gesagt, es liessen sich Leute aufbauen. Christian Egeler beispielsweise, der ähnlich charmant, witzig, sozial und innovativ wie Malama ist, hätte durchaus das Potenzial. Die FDP braucht keinen Thomas Kessler, die FDP braucht nur den Glauben an sich selber. Doch es scheint, als ob sie wahrhaft und krampfhaft bemüht ist, sich der Wirklichkeit nicht stellen zu müssen.

Umfrage Thomas Kessler wurde auf die Nationalratsliste gehievt. Altgediente gaben Forfait. Ist das gut für die FDP? Ist der FDP-Neuling Thomas Kessler der richtige Kandidat für die Partei? Ja

Nein

Abstimmen Ja 24.7% Nein 75.3% 182 Stimmen Ja 24.7% Nein 75.3% 182 Stimmen



(Basler Zeitung)