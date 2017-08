Eine Rotlicht-Schlinge um die Stadt

Das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) mit Vorsteher Regierungsrat Hans-Peter Wessels (SP) tut plötzlich so, als wäre das alles gar nicht so ernst zu nehmen. «Das Konzept stellt einen Entwurf dar. Der Regierungsrat hat noch nichts beschlossen», sagt BVD-Sprecher Marc Keller auf die Frage, ob das Departement an den am Samstag von der BaZ publik gemachten Plänen zur Verlängerung der Rotlichtphasen bei Verkehrsampeln festhält. «Abstimmungen mit dem Bund und den Landgemeinden sind noch offen. Es ist damit auch unklar, was genau wann umgesetzt wird.»

Dabei gilt innerhalb des BVD als beschlossen, mit den Pilotprojekten Dreirosenbrücke/Klybeckstrasse sowie Saint-Louis/Elsässerstrasse noch in diesem Jahr zu starten, wie aus einem Dokument hervorgeht, das der BaZ vorliegt. Dort sprechen die Planer unverblümt von «verkehrstechnischen Massnahmen zur maximal möglichen Reduktion und Lenkung vom motorisierten Individualverkehr», also Autos, Motorräder, Roller.

Zwischen 6.30 Uhr und 9.30 Uhr sowie zwischen 15.30 Uhr und 19 Uhr sollen Autos länger vor der Ampel stehen. Die Verkehrsplaner sprechen von «Dosieranlagen» und verweisen darauf, dass in Bern und Zürich solche Systeme bereits erfolgreich eingesetzt würden.

Einer, der an der BVD-Orientierungsveranstaltung vom vergangenen Mittwoch teilgenommen hat, ist Christian Greif, Direktor ACS beider Basel. «Der Verkehr soll auf die Nationalstrasse, also die Autobahn verlagert werden», sagt er. Ebenfalls dabei war Lukas Ott, Geschäftsführer TCS Sektion beider Basel. «Diese Umlagerung soll an Orte erfolgen, an denen mehr Stauraum vorhanden und weniger oder gar keine Wohnbevölkerung von den Emissionen betroffen sei, sagt Ott. Greif seinerseits hat Zweifel, dass das funktioniert. «Pendler aus dem Elsass werden nicht auf den ÖV umsteigen, sondern einfach weitere Umfahrungswege wählen und dadurch zusätzlich Treibstoff verbrauchen», sagt er.

Ideologische Verkehrspolitik

Nicht auf der Rotlichtwelle aus dem BVD mitsurfen will Patricia von Falkenstein, Präsidentin der LDP Basel-Stadt. Sie hat am Wochenende einen Vorstoss eingereicht. «Wieder typisch, einmal mehr Schikane gegen Autofahrer», habe sie gedacht, als sie von dem Vorhaben gehört habe. «Für mich verhält sich das Baudepartement widersprüchlich. Auf der einen Seite heisst es, eine Zehnprozentreduktion des Verkehrs sei nicht unbedingt anzustreben. Dann kommen sie mit einem solchen Verkehrslenkungskonzept. Es ist überhaupt nicht durchdacht, was da vorgestellt wurde.»

Luca Urgese, Präsident der FDP Basel-Stadt, kritisiert das Konzept ebenfalls. «Falls es noch eines Beweises bedurft hätte, wie ideologisch die kantonale Verkehrspolitik ist, ist er mit diesem Konzept erbracht», so Urgese. «Es geht dem BVD offensichtlich nicht darum, die verschiedenen Verkehrsmittel überregional intelligent aufeinander abzustimmen, sondern um vorsätzliche Stauproduktion zulasten des motorisierten Individualverkehrs.»

Roland Chrétien hingegen, Geschäftsführer von Pro Velo beider Basel, unterstützt die Idee. «Alle Verkehrsteilnehmenden, auch die Velofahrenden und auch die Autofahrenden, sind besser unterwegs, wenn weniger motorisierter Individualverkehr die Strassen verstopft», sagt er. «Nur allzu oft verhindern fahrende und stehende Motorfahrzeuge direktere und sicherere Veloverbindungen.»

Die SP Basel-Stadt steht dem BVD-Konzept – wenn auch etwas verhalten –offen gegenüber. «Grundsätzlich besteht der Verfassungsauftrag, den Verkehr zu reduzieren. Deshalb ist nur verständlich, wenn verschiedene Massnahmen überlegt werden», sagt Pascal Pfister, Präsident der Basler Sozialdemokraten. «Es geht zuallererst um die Lebensqualität von Bürgerinnen und Bürgern und dass die Belastungen durch den motorisierten Verkehr reduziert werden. Darum unterstützen wir, wenn das Umsteigen aufs Velo oder den ÖV gefördert wird.»

Von Falkenstein stellt sich auch die Frage, was sich Wessels’ Planer gedacht haben, wenn sie den eh schon schleppenden Verkehr aus Riehen weiter verlangsamen wollen. «Wenn Riehen so behandelt wird, frage ich mich schon, ob das BVD die Landgemeinden als ebenbürtige Partner ansieht und nicht eher bevormundet», sagt von Falkenstein.

Luft wird dadurch nicht besser

Nur noch den Kopf schütteln ob des Entscheids kann Eduard Rutschmann, SVP-Grossrat aus Riehen. «Der Verkehrsfluss in der Stadt und von Riehen nach Basel ist wegen den omnipräsenten Baustellen schon eine Katastrophe. Und jetzt noch längere Wartezeiten für alle Verkehrsteilnehmer?» Rutschmann nennt die BVD-Argumente «Augenwischerei». Ganz sicher werde die Basler Luft davon nicht besser, eher das Gegenteil dürfte der Fall sein, sagt er. «Sollte dieses Konzept nicht verhindert werden, so wird es noch mehr Verkehrschaos in der Stadt geben.»

Marcel Schweizer, Inhaber einer Gartengestaltungsfirma in Riehen, FDP-Politiker und Präsident des Gewerbeverbandes Basel-Stadt, spürt heute schon die wirtschaftlichen Folgen von Stau und Parkplatzmangel. «Wenn das so weitergeht, kommt die Zeit, da lohnt es sich für Gewerbler nicht mehr, Aufträge anzunehmen», sagt Schweizer. «Heute schon akzeptieren die Kunden kaum noch, wenn wir aufgrund der langen Anfahrtszeiten Zusatzkosten verrechnen.» Die Parkbussen, die seine Mitarbeiter bekommen, weil es überall an Parkplätzen fehlt, würden die Kunden ebenfalls nicht mehr bezahlen. Er habe aufgrund der Baustellensituation mehrfach Aufträge nicht annehmen können, nur weil die Zufahrt nicht möglich und die Parkmöglichkeit nicht gewährleistet gewesen sei.

Für Schweizer sind die kleinen Gewerbetreibenden die offensichtlichsten Opfer der Auto-Vergrämungspolitik aus dem BVD. «Wir können nicht ständig mehr Einschränkungen hinnehmen. Wir müssen unsere Fahrzeuge und Mitarbeiter auch bezahlen.» (Basler Zeitung)