Eine Wahl für die Kontinuität

Das grosse grüne Dorf, das mit über 20'000 Einwohnern eigentlich eine Stadt ist, hat dieses Wochenende den Gemeinde- und Einwohnerrat gewählt. Mit besonderer Spannung war der Ausgang des 1. Wahlganges bei der Gemeinderatswahl erwartet worden, hatten sich doch elf Kandidatinnen und Kandidaten zur Verfügung gestellt, und die Auswahl war so gross wie selten. Zu einer wirklichen Überraschung kam es aber nur beim Gemeindepräsidium: Hansjörg Wilde (parteilos), der vor vier Jahren als bürgerlicher Kandidat die EVP-Ära der Gemeindepräsidenten beendet hatte, verteidigte den Sitz mit 3296 Stimmen gleich im ersten Wahlgang deutlich. Die wichtigste Herausforderin, Christine Kaufmann von der EVP, erzielte 1923 Stimmen und lag somit 1373 Stimmen hinter Wilde. Zudem verfehlte sie das absolute Mehr von 3195 Stimmen deutlich. Ganz ohne Chancen blieb SP-Kandidat Martin Leschhorn mit 919 Stimmen.

Für den alten und neuen Gemeindepräsidenten Hansjörg Wilde ist das Resultat «eine Bestätigung» seiner Arbeit, die er stets so verstand: «Nahe bei den Leuten und ihren Bedürfnissen sein». Er politisiere manchmal in der Mitte, und das sei auch notwendig, denn der Gemeinderat müsse gute Lösungen für die gesamte Gemeinde erzielen. «Mein Resultat ist auch so zu werten, dass die Einwohnerinnen und Einwohner auf Kontinuität setzen, nachdem vor vier Jahren bei der Gesamterneuerungswahl vier neue Köpfe in den Gemeinderat gewählt worden sind und es so zu einer grösseren Veränderung gekommen ist», sagt Wilde. «Die Bevölkerung will so weitermachen wie bisher.»

Christine Kaufmann war sichtlich enttäuscht davon, dass sie ihren Konkurrenten nicht wenigstens in einen zweiten Wahlgang hatte zwingen können. «Ich habe die Defizite von einem Bürgerlichen im Präsidium zu wenig hervorgestrichen», sagte sie selbstkritisch zur BaZ.

Gewerbler für die LDP

So bitter die Niederlage im Kampf ums Gemeindepräsidium für Christine Kaufmann ist, umso glorreicher ist ihr Abschneiden bei der Wahl in den Gemeinderat: Kaufmann erzielte das beste Resultat. Den zweiten Platz belegte Daniel Albietz (CVP) vor Daniel Hettich (LDP) und Silvia Schweizer (FDP). Die anderen Kandidatinnen und Kandidaten haben das absolute Mehr verfehlt und müssen am 18. März in einen zweiten Wahlgang.

Hettich rückt damit für den zurückgetretenen LDP-Gemeinderat Christoph Bürgenmeier nach. Dass er im ersten Wahlgang gleich mit dem drittbesten Resultat gewählt wurde, führt Hettich auf seine Verwurzelung in der Gemeinde zurück. «Ich bin bekannt als Gewerbler und über diverse Vereine sehr gut vernetzt», sagt Hettich. Profitiert haben dürfte er zudem davon, dass in Riehen der LDP-Sitz als unbestritten gilt. Welches Ressort er im Gemeinderat übernehmen wird, ist noch offen; interessieren würden ihn die Finanzen.

SVP-Sitz im zweiten Wahlgang

Hoffen auf einen der noch offenen zwei Sitze dürfen vor allem Annemarie Pfeifer (EVP, bisher), Guido Vogel (SP, bisher) und Felix Wehrli (SVP, neu). Sie liegen nur 280 Stimmen auseinander. Vorbei ist die Chance für Katja Christ (GLP), Martin Leschhorn (SP) und Cornelia Birchmeier (Grüne). Während Birchmeier ihr Resultat als «Erfolg» einstufte, ist sie doch als unbekannte Newcomerin angetreten, zeigte sich Leschhorn enttäuscht. Er sieht sein Resultat als Folge seiner Doppelrolle: Einerseits leitete er als Präsident der SP Riehen einen angriffigen Wahlkampf, andererseits musste er sich als konsensorientierter Exekutivpolitiker bekannt machen, als einer, der auch Brücken schlagen kann. «Das war eine schwierige Gratwanderung», so Leschhorn.

Annemarie Pfeifer rechnet damit, dass sie es im zweiten Wahlgang schaffen wird, denn ihre Ausgangslage war vor vier Jahren genau gleich. «Die Leute wollen Kontinuität», sagt Pfeifer, «sonst hätte ich nicht so viele Stimmen geholt, denn die Bürgerlichen hätten mehr Potenzial. Das Resultat kann auch so interpretiert werden, dass der Gemeinderat in dieser Zusammensetzung gute Arbeit geleistet hat.» Auch Guido Vogel erwartet, im nächsten Wahlgang die Hürde zu schaffen, und beruft sich auf «die guten Lösungen», die der Gemeinderat mit ihm als Vertreter der Linken gebracht hat.

Daniel Albietz hingegen beurteilt die Chance immer noch intakt, in Riehen mit SVP-Kandidat Felix Wehrli einen «wirklichen Richtungswechsel» einzuleiten. «Auch wenn ich mich über mein Wahlresultat freue, so ist es für mich doch ein Wermutstropfen, dass die SVP noch keinen Sitz geholt hat», sagt Albietz. «Das Kräfteverhältnis der Parteien muss im Gemeinderat abgebildet werden.» Insofern hofft Albietz auf einen SVP-Sitz im zweiten Wahlgang.

