Eric Sarasin: «FC Basel kostete 15 bis 20 Millionen Franken»

«Filmunternehmer Bernhard Burgener soll, soviel ich weiss, zwischen 15 und 20 Millionen Franken für den Club bezahlt haben», sagt Sarasin im Interview mit «Handelszeitung», wie die Zeitung selber vorab mitteilte. Dies entspreche einem halben Jahresgewinn für den FCB, wenn man das Geschäftsjahr 2016 nehme.

Sarasin sei im Dezember 2016 «als Erster» vom damaligen FCB-Präsidenten Bernhard Heusler angefragt worden, ob er das Präsidium und den Club übernehmen wolle. Er sei damals eigentlich vom «Eineinhalbfachen eines Jahresgewinns ausgegangen, also zwischen 40 und 50 Millionen Franken». Insofern habe Bernhard Burgener schlussendlich den Fussballclub zu einem «sehr vorteilhaften Preis» übernehmen können. «Damit winkt dereinst ein satter Gewinn bei einem Verkauf», sagt Sarasin. Ob die «Handelszeitung» versucht hat, Sarasins Angaben zu verifizieren, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Sarasin über die Sarasin-Identität

Laut der Mitteilung des Wirtschaftsblatts kritisiert der ehemalige Vize-CEO der Bank J. Safra Sarasin im Interview ferner seinen früheren Arbeitgeber. Die Privatbank laufe zwar nach wie vor gut und die Safras seien «gute, harte Geschäftsleute»: «Aber die alte Sarasin-Identität ist verloren gegangen.» Deshalb sollen die brasilianischen Eigner künftig auf seinen Familiennamen verzichten: «Da die Bank zu 100 Prozent in ihren Händen ist, könnten sie jetzt den Namen Sarasin abhängen. »

Ebenfalls hart ins Gericht geht Sarasin mit der Schweizerischen Bankiervereinigung. Der Branchenverband der Banken habe in den letzten Jahren den «Fokus verloren». Der neue SBVg-Präsident Herbert Scheidt sei eine «Notlösung und kein kraftvoller Repräsentant, den der Finanzplatz so dringend nötig hätte». Das Interview mit Eric Sarasin erscheint am Donnerstag in der «Handelszeitung». (BaZ)