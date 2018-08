Erinnerungen an Zackenbarsch «Fritz»

Wer hätte das gedacht? Nach über 40 Jahren an der heilpädagogischen Front glaubte ich mich eigentlich sicher vor Überraschungen. Der Rucksack, von meinem Lehrmeister Emil E. Kobi an der Uni Basel gut gefüllt, schien allen Herausforderungen für lange Zeit gewachsen.

Der ehemalige Grossratskollege Thomas Grossenbacher (Grüne) hat diese Gewissheit gehörig ins Wanken gebracht. Im Zusammenhang mit seiner Interpellation zum geplanten Ozeanium präsentierte er die gewagte und unbelegte Diagnose, alle Fische im Tiergefängnis Vivarium seien «verhaltensgestört». Die Tatsache, dass der Basler Grossrat ausschliesslich Fragen an den Regierungsrat gestellt hatte, die ihm von den Verantwortlichen des Zoo Basel bereits in der Kommission und in einer Privataudienz erschöpfend beantwortet worden waren, soll hier nicht weiter kommentiert werden. Derartige Profilierungsaktionen sind über alle Parteigrenzen hinweg weit verbreitet.

Nicht nur aus pädagogischer Warte, sondern auch aus politischer Sicht interessierte mich das Grossenbacher’sche Forschungsergebnis. Dem ersten «Tierquäler» begegnete ich in den 1970er- Jahren im SP-Quartierverein Gundeldingen-Bruderholz. Der Zoologe Peter Studer, damaliger Kurator des Vivariums und später Zolli-Direktor, engagierte sich dort als Parteimitglied. Einer «seiner» Fische war kurz zuvor berühmt geworden: der Zackenbarsch «Fritz».

«Fritz» schien seine Besucher zu mögen

«Fritz» war ein Versehen. Ein Fischhändler hatte den Zackenbarsch 1970 geliefert bekommen, ohne ihn bestellt zu haben. Mehrmals musste ihn der Händler wieder zurücknehmen, weil «Fritz» seine Mitbewohner, die Korallenfische, kurzerhand gefressen hatte. Also fand «Fritz» 1971 im Zoo Basel eine neue Heimat. «Mit grossen Augen, die einzeln beweglich sind, schaut er uns an, und ich habe mich schon gelegentlich dabei ertappt, dass ich mit ihm spreche», schrieb Peter Studer im Zolli-Bulletin von 1990.

Auch «Fritz», offensichtlich noch nicht verhaltensgestört, schien seine Besucher zu mögen. Er schwamm stets ganz dicht an die Aquarienscheibe heran, um die Menschen im Gang zu begrüssen. Als «Fritz» 1991 im Alter von 23 Jahren an einem Tumor starb, 110 cm lang und 30 kg schwer, stand sein Tod sogar in den Medien. «Der Zolli trauert um Barsch Fritz», titelte die Basler Zeitung.

Der Freundschaft («Connection» würde man heute sagen) mit Peter Studer verdankten viele meiner Schülerinnen und Schüler lehrreiche Stunden im Vivarium, vor und insbesondere auch hinter den Kulissen und interessante Begegnungen mit den aufmerksamen und fachkundigen Tierpflegern.

Wer sich also ernsthaft mit der faszinierenden Welt der Fische auseinandersetzen will, greift besser nicht zu den Pamphleten der Fondation Weber oder zu eiligst zusammengeschusterten Vorstössen von Grossräten. Die Lektüre von Peter Studers «Nasse Welt» (F. Reinhardt 1986) bietet nicht nur spannende Einblicke in die unwahrscheinliche Arten- und Formenvielfalt und Farbenpracht der Unterwasserwelt, sondern erklärt auch fundiert biologisch-ökologische Zusammenhänge. Fakten statt Vorurteile.

Im Zoo Basel jedenfalls arbeiten verantwortungsbewusste und hoch qualifizierte Fachleute. Vom Tierpfleger bis hinauf zum Direktor ausschliesslich Tierfreunde, keine Gefängniswärter oder gar Tierquäler. (Basler Zeitung)