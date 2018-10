Es brannte bei der Baloise

Flammen schlugen am Mittwochmorgen aus einem Gebäude der Basler Versicherung. Die schwarze Rauchsäule war weit herum zu sehen. Der Brand war gegen 11.45 Uhr auf dem Dach des Hauptsitzes der Baloise an der Ecke Aeschengraben/Parkweg ausgebrochen. Dort fanden Bauarbeiten an Heizung und Lüftung statt. Laut Staatsanwaltschaft ist dabei der Brand ausgebrochen, warum ist noch unklar.

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Das Gebäude wurde evakuiert: Rund 150 Mitarbeitende mussten vorübergehend ihren Arbeitsplatz verlassen. Die Feuerwehr rettete vier Bauarbeiter vom Dach des Gebäudes. Sie hatten noch versucht, das Feuer zu löschen. Die Sanität kontrollierte die vier Bauarbeiter auf Rauchgasvergiftungen. Schwer verletzt seien sie jedoch nicht.

Der Aeschengraben war längere Zeit in Richtung Aeschenplatz für den Verkehr gesperrt. Der Trambetrieb war vom Brand nicht betroffen.

(amu)