Es geht um den Sitz von Anita Fetz

Der Ständerat ist eine Männerdomäne. Ihm gehören 40 Männer und bloss sechs Frauen an. Karin Keller-Sutter hat sich in den Bundesrat verabschiedet. Bleiben noch fünf. Vier davon sind in der SP-Fraktion. Sie vertreten die Kantone Aargau, Basel-Stadt, Genf, Waadt. Alle verzichten im Herbst auf eine Wiederwahl. Im Aargau und in Genf hat die SP je einen Mann als Nachfolgerkandidat nominiert. In der Waadt und in Basel-Stadt ist das parteiinterne Rennen noch offen.

Womit ich mich dem Basler Schauplatz zuwende. Seit Jahren schien die Nachfolge für Anita Fetz gelaufen zu sein. In der SP zirkulierte hartnäckig der Name von Eva Herzog. Am bürgerlichen Rheinufer wollte man wissen, die SP-Kandidatin heisse selbstverständlich Eva Herzog. SP-Nationalrat Beat Jans ist der Meinung, Konkurrenz belebe das politische Geschäft. Und stellt sich als Kandidat zur Verfügung.

Wie üblich in solchen Momenten, sind die Meinungen geteilt. Für die einen inszeniert Jans einzig ein Störmanöver. Die anderen schätzen die demokratische Alternative. Sie ermöglicht die Wahl als Auswahl.

Basel hat nur einen Sitz im Ständerat. Der oder die Gewählte muss Kanton und Volk über das eigene Parteibuch hinaus vertreten. Das ist Anita Fetz bestens gelungen. Und zwar mit unverkennbar linker Handschrift. Der unvergessene alt Ständerat Carl Miville hat das ebenso brillant geschafft. Nur auf eine andere, auf seine Art. Die SP hat wieder zwei Persönlichkeiten, die das nötige Format mitbringen. Wo zwei antreten, muss man sich entscheiden. Das kann schwer fallen. Ich weiss, wieso ich das bemerke.

Beat Jans dürfte als Nationalrat erneut ein Spitzenresultat erzielen. Er ist als Vize der SP Schweiz im Bundeshaus ein politisches Schwergewicht. Seine Kompetenz für Umwelt, Klimawandel, Energie, Landwirtschaft ist unbestritten. Von ungefähr präsidiert er nicht die SES, die Schweizerische Energiestiftung, Jans gestaltet Politik. Schon als Präsident der SP Basel-Stadt ist er aufgefallen. Zum Beispiel als Architekt des rot-grünen Basel.

Finanzdepartement souverän geführt

Eva Herzog hat bei ihrer Erstwahl in die Regierung überrascht. Als sie als Unbekannte das Finanzdepartement übernahm. Dann überraschte sie, wie souverän sie es seither führt. Das Stimmvolk honoriert das mit Bestresultaten bei der Wiederwahl. Auch Profis der Ratingagentur Standard & Poor’s haben Eva Herzog im Visier. Die Basler Regierung wird für ihr solides Finanzmanagement, für den Schuldenabbau und für ihre Budgetdisziplin mit dem Bonitätsrating «AAA» ausgezeichnet. Das ist die Bestnote überhaupt. Nur noch die Kantone Zürich und Waadt können mithalten. Diese Auszeichnung gehört der Finanzministerin persönlich.

Ich plädiere für Eva Herzog als Kandidatin für den Ständerat. Sie ist für die Majorzwahl breiter abgestützt. Die SP braucht im Ständerat erst noch und das unbedingt – Frauen.

Patricia von Falkenstein dürfte die bürgerliche Gegenkandidatin sein. Sie hat als Präsidentin der Liberalen ein Handicap: Diese Partei gibt es im Bundeshaus nicht mehr. Schon Christoph Eymann hospitiert als LDP-Nationalrat in der FDP-Fraktion. Das passt potenziellen Verbündeten nicht unbedingt.

Einig sind sich die bürgerlichen Strategen in einem Punkt: Wenn es nützen täte, würden sie hoffen und beten: jede und jeder, nur nicht «die Herzog». (Basler Zeitung)