Es gibt nicht nur Gut und Böse

Als ich 1984 in den Grossen Rat gewählt wurde, amtierte als «mein» erster Grossratspräsident der Liberale Dr. Bernhard Christ. Soeben heimgekommen von einer Reise durch die alten Städte der Toscana, «wo er für einige Tage Atem schöpfen durfte», führte er uns in seiner Antrittsrede durch die Geschichte der städtischen Gemeinschaften, die im Hochmittelalter vor allem die Entwicklung des Parteihaders war. Auf der einen Seite die dem Gedanken der kaiserlichen Universalmonarchie nachhängenden, der versinkenden Schicht der germanisch-stämmigen Ritter und Adeligen verbundenen Ghibellinen, eifersüchtig die städtische Freiheit gegen die Übergriffe der Kirche verteidigend, die Bianchi, die Weissen; auf der anderen Seite die sich an der päpstlichen Kurie orientierenden, die sich gegen die deutschen Eindringlinge mit lateinischem Nationalstolz aufbäumenden Kaufleute und Handwerker der aufstrebenden Bürgerschaft, die Guelfen, die Popolani, die Roten.

Für die politische Gegenwart und vor allem auch für die sich in Auflösung befindlichen Umgangsformen im Grossen Rat hochaktuell bleiben seine Ausführungen zu einer Weltsicht, die man in Frankreich «Manichéisme» nennt. Benannt nach einer Sekte im spätrömischen Reich, in der ein Wirrglauben grassierte, der die Welt in einem umfassenden, alle Dinge ergreifenden Dualismus von Gut und Böse sah.

Kommission faktisch lahmgelegt

Exemplarisch für diese Entwicklung sind die Zustände, die in der Finanzkommission des Grossen Rates herrschen. Die bedeutende Oberaufsichtskommission, die Budget, Staatsrechnung und wichtige Finanzgeschäfte durchleuchten soll und dem Grossen Rat jährlich Bericht erstattet, war jahrzehntelang dem parteipolitischen Gezänk weitgehend entzogen. Selbst unter nicht allzu pflegeleichten Präsidenten wie Willi Gerster oder Rudolf Rechsteiner konnte die Kommission ihre Kontrollaufgaben bestens erfüllen.

Unterdessen ist die Kommission faktisch lahmgelegt und in der öffentlichen Wahrnehmung zu einer Lachnummer verkommen. Ihrem Präsidenten, vom Grossen Rat demokratisch gewählt, wird in einem Mehrheitsentscheid der Mund verboten, im Parlament darf er den Bericht seiner Kommission nicht einmal mehr selbst vorstellen. An der Medienorientierung wird der Bestrafte vor den eingeladenen Journalisten blossgestellt und lächerlich gemacht. An eine derartige Missachtung von Würde und Anstand durch Mitglieder unseres Parlaments, eine widerliche Art politischer Hinrichtung eines Vertreters der Minderheit, kann sich niemand erinnern.

Andere verfolgen einen konstruktiven Ansatz

Andere Kommissionen können auf solche Machtspielchen offenbar schmerzlos verzichten. Bernhard Christ hat als langjähriger Präsident der Bau- und Raumplanungskommission in jeder Hinsicht Massstäbe gesetzt. Im Spannungsfeld zwischen Denkmalpflege, Heimatschutz, Verkehrsplanung und Wohnbauförderung ist es der Kommission fast immer gelungen, tragfähige Kompromisse zu schmieden und den Grossen Rat zu überzeugen.

Einen vergleichbaren konstruktiven Ansatz verfolgt bis heute auch die andere Oberaufsichtskommission. Der Einfluss der Geschäftsprüfungskommission gegenüber der mächtigen Verwaltung und der Regierung hängt entscheidend davon ab, dass sie entschlossen und geschlossen auftritt. Mit einem Politikmodell à la FKom könnte sie gleich abdanken. Wo bleiben die besonnenen Kräfte, welche die Streithähne wieder auf den Pfad der Vernunft zurückführen? (Basler Zeitung)