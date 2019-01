«Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es»

Es war der Gruss des Abends: «E guets Nöis.» Und die sieben Regierungsräte durften ihn sich Hunderte Male anhören und selber ausrichten, als sie gestern Abend um 17 Uhr zum Neujahrsempfang in den grossen Saal des Volkshauses luden.

Zuvorderst in der Reihe der Sieben stand Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann, in schwarzer Bluse, smaragdgrünem Rock und schwarzen Stiefeletten. Neben ihr schüttelte Eva Herzog in rotem Jackett die Hände und dann folgten Christoph Brutschin, Hans-Peter Wessels, Baschi Dürr, Lukas Engelberger in Schwarz – und Conradin Cramer in Blau.

Die Schlange der Gäste aus Politik, Kultur und Wirtschaft wollte kein Ende nehmen. Doch alle – seien es die Baselstädter selber, die nachbarlichen Gäste aus dem Baselbiet, dem Grand Est und dem Badischen – zeigten Standfestigkeit. Theaterdirektor Andreas Beck mischte sich ebenso unter die Gäste wie alt Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer oder die Fasnachts-Comité-Obfrau Pia Inderbitzin. Und der Small Talk stand ebenso hoch im Kurs wie Bier, Prosecco, Weiss- und Rotwein.

Von alt Regierungsrat Christoph Stutz war zu erfahren, dass er Neujahr in Hamburg verbracht hatte, inklusive Besuch in der Elbphilharmonie, während Wessels seine gesunde Gesichtsbräune mit einem Ferienaufenthalt in Thailand erklärte.

Ein zufriedener Luca Urgese

Der grosse Abwesende, so vermuteten viele, würde wohl FDP-Präsident Luca Urgese sein, hatte er doch in der Budgetdebatte die Streichung des regierungsrätlichen Neujahrsapéros gefordert. Doch da stand er zufrieden und sagte allen, die ihn zu seiner Anwesenheit fragten: «Ich werde mir doch nicht den allerletzten Neujahrsapéro entgehen lassen.»

Indirekt an Urgese richtete denn Elisabeth Ackermann in ihrer Neujahrsansprache auch die ersten Worte und zitierte ein sudanesisches Sprichwort: «Das Haus stirbt nicht, das einen Gast willkommen heisst.» Insbesondere aber strich sie in ihrer Rede Basel als Kulturstadt hervor, die es zu bewahren gelte, und betonte die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Baselland. Auch hier schöpfte sie aus dem Zitatenfundus und endete mit Erich Kästner: «Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es.» (Basler Zeitung)