EuroAirport kürzt Wartezeiten

Damit es am EuroAirport Basel Mulhouse (EAP) künftig zu keinen langen Wartezeiten mehr kommt, sollen zusätzliche Sicherheitskontrollposten – also die Schleusen, an denen vor dem Abflug das Gepäck kontrolliert wird – gebaut werden. Dies geht aus einem Bericht des Regionaljournals Basel von gestern hervor.

Laut EAP-Sprecherin Vivienne Gaskell sollen bis 2035 zehn Millionen Passagiere jährlich landen und abfliegen. «Darauf müssen wir reagieren», erklärt sie. Das Ziel sei, dass Passagiere vor dem Abflug höchstens zehn bis 15 Minuten warten müssen, sagt Gaskell weiter. So sollen auf dem Schweizer Sektor zwei neue Posten und auf dem französischen Sektor ein Posten gebaut werden. Ausserdem werde die Wartezone im internationalen Bereich doppelt so gross. Die Bauarbeiten sollen nach den Plänen des EAP im März anfangen – bis Ende Jahr sollen die neuen Posten einsatzbereit sein.

Auch für das Problem mit den Wartezeiten nach der Landung habe man eine Lösung gefunden, so die EAP-Sprecherin weiter. Die französischen Behörden hätten mittlerweile zusätzliches Personal eingestellt. (and)