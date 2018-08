EuroAirport-Verwaltungsratspräsident Lavielle gestorben

Der Verwaltungsratspräsident des EuroAirports, Jean-Pierre Lavielle, ist am letzten Donnerstag unerwartet im Alter von 80 Jahren verstorben. Dies hat der Flughafen am Montag mitgeteilt. «Wir werden Jean-Pierre Lavielle stets ein ehrendes Andenken bewahren und nehmen in tiefer Trauer Abschied», heisst es in der Mitteilung.

Lavielle wurde im November 2006 in den Verwaltungsrat gewählt. Seit 2010 war er dessen Präsident. Bis zur neuen Präsidentennominierung übernimmt Vizepräsident Raymond Cron sowohl die Leitung des Verwaltungsrats wie auch alle Zuständigkeiten des Präsidenten. (ens)