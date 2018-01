Eva Herzog im Minus

Wie sehr Eva Herzog und mit ihr die SP Basel ein saturierter Haufen geworden sind, der nur noch für den eigenen Vorteil eintritt und seine Ideologie der Macht und ihrer Privilegien unterwirft, zeigt auch die Haltung Herzogs und der SP in der Frage der Ruhegehälter für Regierungsräte. Der Punkt ist, dass sie die Ruhegehälter nicht, wie eine Initiative der Grünliberalen das will, von zehn auf drei Jahre kürzen wollen. Der Punkt ist, dass Herzog und die SP die Ruhegehälter, die den Steuerzahler dereinst Millionen kosten werden, für gerecht und gerechtfertigt halten. Das SP der SP Basel steht nur noch für «Soziale Peinlichkeiten».

Die Finanzdirektorin ist eine der glühendsten Verfechterinnen des staatlichen Honigtopfes für ausrangierte Regierungsräte, weil «gerade SP-Regierungsräte nicht unbedingt auf die Füsse fallen wie die bürgerlichen Amtsinhaber, die viel schneller einen Job finden». Falls diese Aussage der potenziellen Unvermittelbarkeit von ehemaligen sozialdemokratischen Regierungsräten zutrifft, sollte man sich innerhalb der SP vielleicht mal fragen, weshalb das so ist. Wahrscheinlich bekäme man zu hören, das sei so, weil linke Amtsinhaber eine soziale Politik verfolgten und den Menschen vor die Moneten stellten, was in der Privatwirtschaft halt nicht so gut ankomme und so weiter. Und das stimmt ja, sie stellen die Menschen vor die Moneten; wenigstens ihre eigenen.

Dass die SP die Partei für soziale Gerechtigkeit ist, ist dennoch seit Anfang Woche, als Herzog und die SP für die Fortführungen von fetten Apanagen von Altpolitikern votierten, passé und nur noch sinnentleertes Geschwätz von Politikern, die nicht mal mehr fähig sind, den Verrat an den eigenen Idealen zu bemerken.

Und eine Finanzdirektorin, die so etwas unterstützt, ist keine gute Finanzdirektorin. Auch wenn sie vielleicht bloss versucht, Menschen, die jahrelang 300 000 Franken im Jahr verdient haben, vor Härtefällen zu bewahren und einem möglichen Abgleiten in Armut und Sozialhilfe. Was ja tatsächlich passieren könnte, wenn man davon ausgeht, dass wahrscheinlich niemand in dieser Stadt ausgediente SP-Regierungsräte vom Kaliber eines Wessels und einer Herzog privatwirtschaftlich anstellen würde.

Oder aber sie denkt, alt SP-Regierungsräte hätten einen Zustupf von 65 Prozent des ehemaligen Gehaltes, also rund 170 000 Franken im Jahr jahrelang verdient, weil sie jahrelang so selbstlos so viel Gutes zum Gediehen dieser Stadt beigetragen haben; all die Veloständer und Fahrverbote und tollen neuen Stellen in der Verwaltung inklusive. All das unökologische Leben, das sie erfolgreich verbannt haben. Spielt dabei auch keine Rolle, dass es der Stadt nicht wegen der SP-Regierungsräte, sondern trotz ihnen so gut geht. Weil zwei Pharmariesen 700 Millionen an Steuern bezahlen und die Bürger der Stadt mit schweizerischen Höchststeuersätzen beglückt werden. Dafür kann man sich schon mal selbst belohnen und es sich etwas kosten lassen. Geld spielt ja keine Rolle. (Basler Zeitung)