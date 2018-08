Explosion in einem Labor

Ein Leichtverletzer mit einem Gehörtrauma sowie drei Laboranten, die von der Sanität haben abgeklärt werden müssen: Dies ist die Bilanz eines Chemieunfalls an der Mattenstrasse 24a. Wie René Gsell von der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Dienstag vor Medien mitteilte, ereignete sich in dem Laborgebäude im dritten Stock um 10 Uhr eine Explosion. «Vier Laboranten haben chemische Vorgänge durchgeführt, als ein bei Seite gestelltes Behältnis unerwartet explodierte», sagte Gsell.

Es habe sich um eine «Kleinmenge» einer chemischen Substanz gehandelt. Um welche genau es sich handle, kläre aktuell die kriminaltechnische Abteilung der Staatsanwaltschaft ab, sagte Gsell.

Keine Gefahr für die Öffentlichkeit

Nach der Explosion seien rund 20 Personen evakuiert worden. Im Labor sei laut Gesell geringer Sachschaden entstanden. Für die Öffentlichkeit habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden. Die Labors an der Mattenstrasse 24a werden von der Firma BASF an Drittfirmen untervermietet.

Bei welcher Firma genau die Explosion passierte, dazu machte Gsell keine Angaben. Die drei abgeklärten Personen hätten inzwischen ihre Arbeit wieder aufgenommen. Den Laboranten mit dem Gehörtrauma brachte die Sanität ins Spital. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Basel-Stadt, die Industriefeuerwehr Regio Basel sowie die Polizei. (mr)