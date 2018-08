FCB-Hooligans verprügeln Griechen in Hotel

Bei einer Prügelei in der Lobby eines Hotels in Basel ist am Mittwochnachmittag mindestens eine Person verletzt worden. Ausserdem wurde Mobiliar des Hotels in Mitleidenschaft gezogen.

Nach Angaben des Justiz- und Sicherheitsdepartements Basel-Stadt drangen rund zwanzig vermummte und schwarz gekleidete Personen kurz vor 14 Uhr in das Hotel an der Grosspeterstrasse ein. Dort prügelten sich die Vermummten mit griechischen Fussballfans. Bei den Angreifern dürfte es sich um FCB-«Fans» handeln. Am Mittwoch trifft der FC Basel im St. Jakobs-Park auf PAOK Saloniki.

Noch nie einen solchen Angriff auf Fans in einer Hotellobby erlebt habe Nikos Papathanasiou. Der Paok-Fan sagt: «Ich reise seit 30 Jahren an solche Spiele in ganz Europa. Aber es ist das erste Mal, dass es Probleme gab. Diese vermummten FCB-Fans waren verrückt.» Wie Papathanasiou sagt, hätten sich im Novotel-Hotel rund 100 VIP-Fans von Paok aufgehalten.

Die Verursacher der Konfrontation flüchteten nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Richtung Jakob-Burckhardt-Strasse. Die sofort aufgenommene Fahndung der Polizei brachte bisher keine Ergebnisse. Sie sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Die Aussagebereitschaft der mutmasslichen Opfer sei zurückhaltend, schrieb die Polizei. (amu/sda)