Fachstelle für Parks erklärt ihre Arbeit

Unscheinbar steht das grüne Häuschen an der Ecke des Schützenmattparks beim Eingang nahe dem Wielandplatz. Als der Park 1899 nach dem Abbruch des Schiessplatzes gestaltet wurde, diente es als Geräteschuppen. Heute ist es noch immer da. Darin finden sich allerdings keine Schaufeln und Rechen mehr, sondern eine selbstreinigende WC-Anlage.

Wie solch historische Gebäude, Brunnen oder Bäume sich in den Parks der Stadt mit Neuem wie Spielgeräten für Kinder verbinden und wo sich diese platzieren lassen, ohne dass das historische Gesamtbild gestört wird: Die Grundlagen dazu legt Susanne Winkler. Sie bildet seit zwei Jahren in Personalunion die Fachstelle für Gartendenkmalpflege und arbeitet 60 Prozent für die Stadtgärtnerei. Die Aufgabe der Landschaftsarchitektin ist es, die Wege, Bäume, Neupflanzungen, Skulpturen oder Gebäude der Parks digital festzuhalten und zu inventarisieren. «Die Daten dienen der Stadtgärtnerei als Grundlage zur Pflege der Parks und zur Erhaltung ihrer Struktur», sagte Winkler bei einem Rundgang durch den Schützenmattpark am Dienstag.

Die Inventarisierung hat aber auch eine weitere Funktion. So soll sie wie bei schützenswerten Gebäuden, die in der Architektur der Stadt bedeutend sind, die Grundlage für den Schutz der Parks bilden. Im Falle des Schützenmattparks heisst dies zum Beispiel, dass der von Anfang an bestehende grosse mittige Rasen oder die Wege, die nach Vorbild eines Englischen Gartens angeordnet sind, nicht verändert werden sollten. Allerdings ist das nicht sakrosankt, da «schützenswert» wie im Falle des Schützenmattparks gesetzlich nicht bindend ist. Das Inventar soll aber eine Grundlage zum Dialog bilden, falls Grünflächen bei der Stadtentwicklung umgebaut werden könnten, wie dies beim Horburgpark im Zuge der Entwicklung des Klybecks möglich ist.

Bäume sind austauschbar

«Eine Schwierigkeit ist, dass es sich bei Parks um lebendige Denkmäler handelt», sagte Winkler. Und so sind Bäume, im Gegensatz zum alten Geräteschuppen, nicht gesetzt. Gibt es Arten, die wegen der Klimaveränderung besser gedeihen, dann könnten die Linden und Kastanienbäume im Schützenmattpark auch durch solche ersetzt werden.

Umfrage Seit zwei Jahren hat das Bau- und Verkehrsdepartement eine Fachstelle für die Inventarisierung der Parks. Ist die Fachstelle für Gartendenkmalpflege der Stadtgärtnerei sinnvoll? Ja

Nein

Abstimmen Ja 35.9% Nein 64.1% 181 Stimmen Ja 35.9% Nein 64.1% 181 Stimmen



(Basler Zeitung)