Fame-Clan bringt Justiz an den Anschlag

Eine Welle der Erleichterung ging durch die Reihen zahlreicher Opfer, als die Baselbieter Staatsanwaltschaft am Freitag, 2. März, eine fünfköpfige mutmassliche Drogenbande um den führenden Kopf Ilhan Eyikat, Co-Teilhaber an der Kleinbasler Disco Fame, hinter Gitter setzte. Endlich hatten die Auseinandersetzungen zwischen zwei verfeindeten türkischen Clans um das Basler Partylokal ein vorläufiges Ende. Es ist eine lange Fehde um die Hoheit im Fame zwischen Ilhan Eyikat und seinem «Geschäftspartner» Cemil Sakar. Weit über ein Dutzend Personen dürften in diesem Milieu zwischen die Fronten geraten sein – einige DJs sowie auch der Rhypark-Co-Geschäftsleiter und Singerhaus-Betreiber Oliver Keller. Er war ab August 2012 Fame-Geschäftsführer, trat dann – nachdem er in ein Auto gezerrt worden sei und eine Knarre am Kopf gehabt habe – sein Engagement «freiwillig» ab. Was mit seiner Anzeige passiert ist, weiss Keller übrigens nicht, wie er sagt.

Die Tatsache, dass nun die Baselbieter Staatsanwaltschaft den Fall führt, zeigt, dass die mutmasslichen schweren Straftaten des Clans nicht auf Stadtboden erfolgten. Jetzt ist es die Betäubungsmittel-Abteilung der Baselbieter, die den Schlag gegen das Drogenmilieu nach vielen Monaten Ermittlungen als Grosserfolg verbuchen darf. Selbst wenn der eigentliche Fang nicht von spektakulärer Grösse ist. Nachgewiesen werden könne dem Clan der Handel von mindestens 50 Kilogramm Marihuana und 10 Kilogramm Heroin. Teure Autos wie ein Bentley wurden sichergestellt.

Grosses Geschäft, geringe Strafe

Die Gang habe das Drogengeschäft in Basel über ein Jahrzehnt lang dominiert, heisst es in Anwaltskreisen. Ein Insider spricht von 20 000 bis 30 000 Franken Umsatz pro Monat mit Marihuana, das zuerst unter den Fittichen des Festgenommenen D.A. gewesen sei. D.A zeichnet laut Handelsregisterauszug in der Firma Swiss Office Solutions AG in Allschwil verantwortlich, die mit Billig-Tonern ein Riesengeschäft macht.

Intern heisst es, die Kartuschen seien für zwölf Franken angekauft und für 240 bis 280 Franken verkauft worden. Wobei die Strategie gewesen sei, das Informationsmanko der Geschäftskunden auszunutzen, um diesen unbestellte Zweitlieferungen aufzuschwatzen.

Die Baselbieter Staatsanwaltschaft bleibt indessen auf den «War on Drugs» fokussiert, wie Staatsanwalt Urs Geier den staatlichen Kampf gegen den illegalen Betäubungsmittelhandel bezeichnet. Und dieser Kampf muss mit dem Taschenrechner in der Hand geführt werden. Extrem teuer und immer weniger ergiebig ist die traditionelle Telefonüberwachung geworden (siehe Box), dies in Relation zu den verhältnismässig geringen Strafen im Hanfhandel.

Umgekehrt aber sei «Gras» eines der einträglichsten Geschäfte. Urs Geier rechnet: 2500 bis 3000 Franken pro Kilo im Einkauf, bei einem Verkaufspreis von 12.50 Franken das Gramm, also 12 500 Franken pro Kilo. Der Gewinn von rund 10 000 Franken pro Kilo verteilt sich irgendwie auf Händler und Zwischenhändler. «Beim Handel mit Marihuana gibt es aufgrund der Menge keinen qualifizierten Fall.»

Liegt also kein anderer Qualifikationsgrund vor, gibt es auch keine Mindeststrafe. Es sind also auch Strafbefehle möglich. Anders als etwa bei Kokain oder Heroin wird daher – jeder Einzelfall ist natürlich wieder anders und für sich anzuschauen – auch der Handel mit grossen Mengen von Marihuana meistens nur mit einer bedingten oder teilbedingten Freiheitsstrafe abgegolten. Bei welchen anderen einträglichen Delikten sonst kommt man so gut weg?

Das Zwangsmassnahmengericht sah offensichtlich im vorliegenden Fall genügend Hinweise und ordnete für alle Beschuldigten die Untersuchungshaft an. Und das wiederum könnte darauf hindeuten, dass der Clan weit mehr als nur Delikte im Hanfhandel auf dem Kerbholz hat.

Was immer auch passiert ist, die Baselbieter Staatsanwaltschaft beschreibt ihren Schlag nüchtern: «Die Festnahmen sind ein Statement, dass die Betäubungsmittel-Abteilung präsent ist.» Auf Drogenfahnder würde ja keiner – weder ein Verkäufer noch Käufer – warten. Es gingen deshalb – im Gegensatz beispielsweise zu Einbruchsdelikten – kaum Anzeigen ein, wie der Leiter Betäubungsmittel-Abteilung, Staatsanwalt Urs Geier, erklärt. Es brauche Energie, der Staat müsse sich den Fall «holen».

Schwierige Wahrheitsfindung

Mit den Festnahmen hat sich die Arbeit der Staatsanwaltschaft nicht erledigt. Es wird harte Arbeit sein, dem Quintett, darunter Italiener und Türken und ein Schweizer (ohne Migrationshintergrund), den Handel mit Marihuana und Heroin zu beweisen. Darüber hinaus muss der Verdacht der Geldwäscherei beweiskräftig fürs Gericht vorbereitet werden. «Unsere Mittel sind leider sehr beschränkt», so Geier (siehe Box). Zudem würden die ausgebauten Teilnahmerechte die Wahrheitsfindung beeinträchtigen. «Wir stellen fest, dass sich das Aussageverhalten der Befragten ändert, wenn der Kontrahent und sein Anwalt hinten im Raum im Nacken sitzen», so die generelle Erfahrung.

Viele Vorfälle im Umfeld des Clans sind nicht aufgeklärt. Mehrere Anschläge auf den Rhypark unter anderem auch mit Buttersäure, die mutmassliche Entführung Kellers, ein Tränengas-Anschlag im Partyclub Vice an der Heuwaage oder die Zerstörung und Räumung des Fame-Inventars im November, die Herstellung einer falschen Handelsregisterurkunde sind bei den Staatsanwaltschafts-Kollegen in Basel-Stadt zwar angezeigt worden. Doch jene, die Anzeige erstatteten, klagen übereinstimmend, dass es dort nie vorwärtsgegangen ist. «Etwas stimmt nicht, ich habe mich immer wieder gefragt, weshalb ein Clan über Jahre gegen das Gesetz verstossen kann», sagt ein Opfer. Man habe dem Basler Kriminalkommissariat viele Beweise gegeben, Autonummern, Zeugen und Fingerabdrücke. Es mutmasst heute, dass die Staatsanwaltschaft einfach im Stillen weiterermittelt hat, um an die noch grösseren Drogen-Fälle zu gelangen.

«Selbstreinigender Backofen»

Umgekehrt zeigen ranghohe Polizisten im Baselbiet, wenn nicht ein zynisches Desinteresse an dieser Aufklärung, so doch eine ganz pragmatische Haltung gegenüber dem Milieu: Es sei wie ein selbstreinigender Backofen, wenn sich die verfeindeten Clans selber schachmatt setzten. Da müsse man sich als Polizist nicht extra einem Risiko aussetzen. Immerhin: Seit Anfang März ist Ruhe im Milieu, zumindest solange die Gang in Untersuchungshaft steckt.

Harte Arbeit erwartet die Staatsanwaltschaft auch, weil Opfer im Milieu kaum bereit sind auszupacken. So steckt die Staatsanwaltschaft bei den Ermittlungen um eine Schiesserei in Muttenz im Umfeld der Clans fest. Der Fall ist «sistiert». Das Attentat galt Okan, dem Bruder von Cemil Sakar. Insider sprechen «von einer internen Abrechnung». Das verletzte Schuss-Opfer glaubte in R.M., der nun zu den fünf Festgenommenen gehört, den Täter erkannt zu haben. Doch der Fall ruht, bis den Ermittlern der Kommissar Zufall in die Hände spielt. Die Omerta, das Schweigen im Milieu, zeigt jedenfalls Wirkung. «Wir erleben, dass die Opfer in einem solchen Umfeld aus Angst, Stolz oder Loyalität zu Landsleuten schweigen oder gar lieber eine Gefängnisstrafe in Kauf nehmen», sagt Geier.

Drohung und Totschlag

In einer versteckten Audioaufnahme konnte die BaZ mithören, wie Eyikat in geheimnisvollen, aber für den Adressaten nur zu deutlichen Worten droht: «Es wird eine Zeit kommen, wo sehr viele Leute sehr viel Mühe haben werden in der Stadt. Du wirst auch auf der Liste stehen.» Eine solche aufgezeichnete Drohung war für die Basler Staatsanwaltschaft wiederum nicht Beweis genug. Sie hat diesen Fall eingestellt. Vor Gericht haben es solche Aussagen ohnehin schwer: In wortreichen Ausreden winden sich die mutmasslichen Täter und erzählen, wie solche Sätze «in Wahrheit» zu verstehen sind. Das zeigt letztlich: Einschüchterungen entfalten ihre Wirkung, der Staat bleibt ohnmächtig.

Dass hier keine Chorknaben festgenommen wurden, hat die Vergangenheit schon bewiesen. Ihre Mitglieder sind schon wegen schwerer Körperverletzung oder anderen Betäubungsmitteldelikten verurteilt worden.

Sie hätten im Ausgang in Zürich sogar mit ihren elektronischen Fussfesseln geblufft, sagen Insider. Einer der verhafteten, Alex G., sorgte im August 2011 für Schlagzeilen, weil er einem Untersuchungsrichter erklären musste, weshalb er auf Mykonos einen Italiener mit einer Wodka-Flasche erschlagen hatte und von der griechischen Insel fliehen wollte.

Alex G. sei grundsätzlich geständig gewesen, schrieb die Gratiszeitung 20 Minuten, habe aber vor der Justiz von einem Unfall gesprochen. Umgekehrt, so Insider, habe sich der Basler im Clan positioniert, indem er geprahlt habe, er habe auch einen Menschen auf dem Gewissen. (Basler Zeitung)