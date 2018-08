«Fehlende Marktmacht machte Versicherer und Spitäler träge»

BaZ: Helsana, Concordia und Sympany befinden sich in einem vertragslosen Zustand mit dem Basler Unispital (USB), weil man sich über die Tarife bei Zusatzversicherten nicht einig wird. Das geht so weit, dass Patienten auf Rechnungen sitzen bleiben. Wie konnte es so weit kommen?

Felix Schneuwly: Die Einführung der neuen Spitalfinanzierung im Jahr 2012 wäre die Gelegenheit gewesen, die Situation zu bereinigen. Mit den Fallpauschalen wirksame, zweckmässige und wirtschaftliche Medizin zu bezahlen sowie Mehrleistungen via Zusatzversicherungen. Um sicherzustellen, dass keine Leistungen doppelt, also über die Fallpauschale und dann noch via Zusatzversicherung verrechnet werden. Das hat man nicht gemacht, weil sich Ärzte und Spitäler – nicht nur das USB – auf den Standpunkt stellten, solange die Zahlungsbereitschaft bei den Zusatzversicherten vorhanden sei, müsse man nichts ändern.

Fehlte der Druck, Kosten zu senken?

Das ist so. Spitäler und Ärzte haben sich darauf verlassen, dass es im Zusatzversicherungsbereich weitergeht wie bisher. Zusatzversicherte Kunden ab 50 können den Versicherer nicht mehr wechseln, ihnen fehlt daher die Marktmacht, die bei der Grundversicherung stark spielt. Das hat Versicherer, Ärzte und Spitäler träge gemacht. Nun machen die Kantone Druck mit den ambulanten Listen und die Finma macht mit der Prüfung der Zusatzleistungen Druck.

Gab es schon ähnliche Situationen in der Schweiz?

Ja, die Versicherer haben immer wieder versucht, die Vergütungen der zusatzversicherten Leistungen zu senken. Sie scheuten sich aber, ihren Kunden die Auswahl an Spitälern und Spitalärzten einzuschränken.

Die BaZ hat den Fall einer prviat versicherten Rentnerin publik gemacht, die auf Rat der Helsana nicht auf Spitäler in Bern oder Zürich ausweichen wollte und schliesslich für ihre Herzoperation auf der Privatabteilung des USB täglich 1200 Franken selber bezahlen musste. Ist die Helsana nicht verpflichtet, die Rechnungen zu begleichen?

Wenn in der Police eine Behandlung in jedem Spital der Schweiz versprochen wird, ja. Dann könnte die Betroffene Klage einreichen.

Auch die Concordia korrigiert die Rechnungen eigenmächtig nach unten, weshalb das USB Differenzbeträge bei den Patienten direkt einfordert. Wie beurteilen Sie das Verhalten der Krankenkassen?

Aus meiner Sicht agieren die Helsana und die Concordia in dieser schwierigen Situation kundenfreundlich. Die Helsana schafft vor dem Eingriff Transparenz und zeigt Alternativen auf. Die Concordia bittet ihre Kunden, dem Spital keine Rechnungen zu bezahlen, und verspricht ihnen, das Problem mit dem Spital zu lösen. Es ist intelligenter, das Problem bei der Kostengutsprache vor dem Eingriff zu lösen. Die Versicherer haben ja genug Daten, um dem Kunden zu erklären, dass es andere Spitäler gibt, die den Eingriff in derselben Qualität und erst noch günstiger durchführen. Wenn ein Patient die Empfehlung ignoriert, sollte der Versicherer aber kulant sein und mindestens einen Teil bezahlen.

Die Krankenkassen sagen, das USB verlange zu hohe Tarife. Das Spital wehrt sich: Man wolle nur gleiche Bedingungen wie andere Spitäler. Die Leidtragenden sind die Kunden. Weshalb greift der Staat hier nicht ein und klärt das Chaos?

Zusatzversicherungen sind Privatversicherungen. Hier gelten höhere Ansprüche an die Eigenverantwortung der Vertragspartner als in der Grundversicherung.

Braucht es einen Kunden, der vor Gericht geht, damit sich dann alle an dessen Urteil orientieren können?

Wenn die medizinische Leistung erbracht worden ist und die Versicherung nicht zahlt, gibt es tatsächlich nur den Rechtsweg. Bevor man ihn geht, sollte man sich Chancen und Risiken aber genau überlegen. Denn Gerichte schaffen nicht Gerechtigkeit, sie wenden bloss Gesetze an.

Was halten Sie vom Verhalten des Unispitals im Tarifstreit?

Es ist ungeschickt, dass das USB den Patienten Rechnungen schickt, weil es sich nicht mit einzelnen Versicherern einigen kann. Da agiert die Concordia mit dem Versprechen, das Problem jeweils mit dem Spital zu lösen, kundenfreundlicher.

Was muss passieren, damit der vertragslose Zustand bald endet?

Die Zusatzversicherten müssen sich daran gewöhnen, dass ihre Versicherung auch im Zusatzversicherungsgeschäft nicht mehr alle Forderungen der medizinischen Leistungserbringer erfüllen kann. Sonst steigen die Prämien ins Unermessliche und für die Versicherten bleibt nur noch der Ausstieg. Dann verlieren die Versicherer und auch die Leistungserbringer.

Umfrage Die Versicherten bezahlen den vertragslosen Zustand des Basler Unispitals mit mehreren Krankenkassen teuer. Muss das Unispital Rechnungen an Patienten stoppen? Ja

Nein

Abstimmen Ja 86.3% Nein 13.8% 160 Stimmen Ja 86.3% Nein 13.8% 160 Stimmen



(Basler Zeitung)