Feuerwerk und Gratis-Glühwein zu Silvester

120'000 Zuschauer verfolgten in Basel das einzige Feuerwerk zum Nationalfeiertag in der Nordwestschweiz. Mehr...

In den Kantonen Baselland und Aargau gilt mittlerweile ein absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot. Wo in der Region noch geknallt werden darf. Mehr...

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit haben die beiden Basel ein Feuerverbot in Wäldern und an Waldrändern ausgesprochen. Das gilt auch für Feuerwerk am Nationalfeiertag. Mehr...