Fiese Schläger nach kurzer Flucht verhaftet

Zwei Männer schlugen am Montagabend in Basel einen Dritten zu Boden. Der am Boden liegende 32-jährige Mann wurde dann von den gewalttätigen Angreifern noch weiter getreten, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Danach hätten die Schläger dem Opfer das Portemonnaie und das Smartphone gestohlen und seien mit einem schwarzen VW in Richtung Zürcherstrasse geflüchtet.

Ein Passant hatte die Auseinandersetzung beim «Hammering Man» am Aeschenplatz beobachtet und die Polizei verständigt. Kurze Zeit später hat die Polizei die beiden mutmasslichen Täter, einen 20-jährigen Schweizer und einen 18-jährigen Franzosen, verhaftet. Die Polizei sucht Zeugen des Übergriffs, der sich um ca. 19.15 Uhr ereignet hatte. (amu)