Fische statt Angsthasen

Basel im Wahl- und Debattenfieber. Mit Feuereifer diskutieren Politiker, Staatsangestellte und Möchtegern-Entscheider über die Spitalfusion, bis der Hals kratzt. Sie beugen sich über der Steuervorlage 17, stellen sich einen Blumenstrauss an Ausreden zusammen und verschweigen die Vorteile. Oder umgekehrt, je nach politischer Couleur.

Die komplette Basler Regierung greift in die Computertasten, um fast schon in rührender Weise im regionalen Leitmedium, der BaZ, für ein Ja zur Spitalfusion, zur Steuervorlage und zur Gesundheitsplanung zu werben. Wann hat es das schon mal gegeben?

Die Themen sind wichtig, keine Frage. Sie werden die Bürgerinnen und Bürger im Alltag in erster Linie dort berühren, wo es wehtut, am Portemonnaie. Doch Hand aufs Herz: Die geplante Zusammenlegung von Spitälern in Stadt und Land oder neue Verordnungen im Steuerwesen sind keine grossen Würfe.

Es sind pragmatische Vorlagen, mitentworfen von tüchtigen, aber meist biederen Buchhaltern, die seit Jahren auf Staatsebene getrimmt werden, Kosten zu sparen. Unterstützung erhalten sie von Heerscharen von PR- und Kommunikationsbeamten, die wohlfeil die vermeintlichen Vor- oder Nachteile postulieren.

Und selbst den angekündigten Tram­ausbau in der Stadt für rund 100 Millionen Franken bis 2027 taxiere ich nicht als Meilenstein; er ist eher eine Notlösung aus dem Verhinderungsdepartement Wessels, ganz nach dem Credo: Wenn wir schon Hunderte von Parkplätzen vernichten und Strassen sperren, machen wir halt mal was für den öffentlichen Verkehr (ÖV), um die Gemüter zu beruhigen.

Mut, Lebensfreude, Visionen



Vielleicht müssten die Verkehrsplaner in dieser Stadt mal ein bisschen in ein Aquarium schauen, um die Gedanken besser zu ordnen. Möglichkeit dafür würde das Ozeanium bieten, das bis 2024 unter dem Dach des Zolli Basel entstehen soll. Das 100-Millionen-Projekt ist ein Blockbuster aus einer kreativen Denkwerkstatt, das alleine schon deshalb einen Nobelpreis verdient hätte, weil es Mut, Lebensfreude und Visionen verbindet.

Nur schon der Gedanke daran ist aufregend. Ein Riesenaquarium für Basel, ein Mittelmeer an der Heuwaage, das sich da vor dem geistigen Auge in seiner ganzen Schönheit entfaltet und sofort Erinnerungen weckt.

Stadt, Land, Rust



Weltreise 1993. Für sechs Wochen geht es mit dem Auto durch Kalifornien. Der Besuch des Monterey Bay Aquarium in Santa Cruz zwischen Los Angeles und San Francisco ist auf der gedanklichen Festplatte bis ans Lebensende abgespeichert. Haie, Seeotter, Quallen, Schildkröten, hinter Glas oder in der Hand. Das entsprechende T-Shirt aus dem integrierten Shop hielt rund 15 Jahre, es waren in Textil gedruckte Erinnerungen.

Oder die Herbstferien 2013 in Lissabon. «Aquarium ist doof», nölten die Kinder vor der Abfahrt ins Oceanario. Später wollten sie nicht mehr aus dem modernen Glaspalast unten am Hafen raus. Allein das Riesenbecken mit Hunderten von Fischarten: ein Hingucker mit Suchtpotenzial. Wohlgemerkt, ich bin kein Fan von Fischen und anderen Meerestieren, selbst dann nicht, wenn sie abgefertigt auf dem Teller liegen.

Aber ich bin Fan von grossen Ideen, die ein Dorf, eine Stadt oder eine ganze Region durchfluten. Wer kannte Mitte der Siebzigerjahre das deutsche Kaff Rust? Heute pilgern die Achterbahnfreaks aus halb Europa in die Provinz nördlich von Freiburg.

Herzstück, Westring, Ozeanium



Beim Ozeanium geht es um viel mehr als 4600 Kubikmeter Wasser. Es symbolisiert nicht nur das Meer, sondern die Bereitschaft einer Stadt, in die Zukunft zu investieren. Sie gibt sich der Lust hin, extravagant zu sein. Botox für Basel. Nicht alles muss immer den Normen entsprechen und in ein Gesetz oder Leitbild passen.

Das Ozeanium wäre ein wirklich grosser Wurf, ähnlich wie das Herzstück für die S-Bahn oder der Westring für die Autofahrer. Nicht in diese Kategorie gehört der Gedanke einer Kantonsfusion zwischen Stadt und Land; eine solche Abstimmung kann pro Generation nur einmal durchgeführt werden, und nach dem Desaster 2014, als sich die Baselbieter deutlich dagegen stemmten, wäre ein erneuter Urnengang nichts als Zwängerei.

Ganz anders ist die Ausgangslage beim Ozeanium. Doch die Gegner formieren sich schon. Zu gross, zu teuer, zu laut, zu pompös, zu klimafeindlich oder zu irgendwas: Das ist die ewig­gleiche Tonspur der Verhinderer. Angsthasen, die grundsätzlich gegen alles sind, was Geld kostet und spektakulär daherkommt.

Keiner wird gezwungen, die neue Attraktion zu besuchen. Aber sie wird garantiert Hunderttausende Menschen, Rentner, Schüler und Touristen in ihren Bann ziehen. Weil es im Umkreis von 500 Kilometern nicht annähernd etwas Ähnliches zu bestaunen gibt. Und für Meeresbiologen und Forscher wird das Ozeanium Basel das Silicon Valley der Schildkröten, Rochen und Quallen.

Der Hinweis, dass die Geschöpfe der Meere nicht artgerecht gehalten würden, greift viel zu kurz. Es gibt Spezialisten, ausgebildete Experten mit jahrelanger Erfahrung, die auf den Korallenmillimeter genau beurteilen, was den Tieren zugemutet werden kann und was nicht.

Dass bereits rund 57 Millionen Franken aus privaten Spenden zusammengekommen sind, zeigt eindrücklich, wie viel Vertrauen sich der Zoo Basel erarbeitet hat. Das XXL-­Projekt wird den Steuerzahler vorerst nicht belasten – in der Schweiz ist das ja mittlerweile ein Hauptargument, wenn es um prestigeträchtige Investitionen für die Zukunft geht.

Glanz, Sünde, Chance



Das Ozeanium ist aber auch für die Stadtplaner eine Chance, die Sünden aus der Vergangenheit zu korrigieren. Die Gegend rund um die Heuwaage ist ein architektonisches Trauerspiel, eine in Beton gegossene Umweltverschmutzung. Es braucht keine neuen Zufahrtsstrassen, die Ökosysteme in den angrenzenden Wohnquartieren sind nicht nachhaltig gefährdet. Das Ozeanium bietet lediglich die Möglichkeit, dem Bachletten-Areal neuen Glanz zu verleihen, was selbst den Angsthasen gelegen kommen müsste. (Basler Zeitung)