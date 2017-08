«Fokus liegt auf der Vernetzung der Ämter»

BaZ: Herr Ott, warum braucht es Sie als Stadtentwickler?

Lukas Ott: Für ein Gemeinwesen von der Grösse und der Bedeutung Basels ist es wichtig, dass eine politische Planung koordiniert passiert. Die wichtigste Funktion der Kantons- und Stadtentwicklung ist deshalb die Koordination und Vorbereitung. Einerseits innerhalb der Departemente, andererseits für die politische Beurteilung. Deshalb sehe ich die Stadtentwicklung auch vor allem als Beurteilungsinstrument.

Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann ist bald Ihre direkte Chefin. Wie oft haben Sie mit Frau Ackermann während des Bewerbungsverfahrens ein Bewerbungsgespräch geführt?

Wir haben uns im Rahmen der vorgesehenen Bereiche getroffen. In einer ersten Phase kam es nicht zum Kontakt mit Frau Ackermann, sondern mit der operativen Spitze des Präsidialdepartements. In einer zweiten Phase, als sich die Auswahl einengte, kam es zu Gesprächen mit Frau Ackermann. Das war nach den Assessments.

Sie sind Stadtpräsident von Liestal. Warum haben Sie sich überhaupt für den Job in Basel beworben?

Weil ich die Leitung der Kantons- und Stadtentwicklung in Basel für den attraktivsten Job halte, den es gibt. Bereits vor acht Jahren, als diese Stelle im Zuge der neuen Verfassung und der Installierung des Präsidialdepartements geschaffen wurde, hatte ich diese Aufgabe auf meinem Radar.

Weshalb?

Ich habe Soziologie in Basel studiert, habe schon alleine aus dieser Zeit einen engen Bezug zur Stadt. Zudem ist diese Stelle für einen Soziologen so etwas wie der Jackpot. Vor acht Jahren kam ich zum Schluss, dass es mir persönlich wie beruflich guttut, weitere Erfahrungen zu sammeln. Aus diesem Grund verzichtete ich auf eine Bewerbung. Als diese Stelle aber jüngst vakant wurde, war für mich klar: Dieses Mal will ich die Chance ergreifen und mich bewerben.

Sie sagen «Erfahrung sammeln». Was genau meinen Sie damit?

Die strategische Entwicklung war ein wichtiger Bestandteil meiner Tätigkeit. Mir wurde da auch klar, dass es eine enge Vernetzung innerhalb einer Verwaltung sowie mit allen gesellschaftlich und wirtschaftlich relevanten Gruppierungen braucht. Durch diese Erfahrung konnte ich auch meinen Blick dafür schärfen, was für ein Potenzial ein strategischer Entwicklungsprozess bergen kann. Insofern konnte ich in Liestal wertvolle Erfahrung sammeln.

Ist das der Auftrag von Frau Ackermann an Sie – oder was konkret möchte Sie von Ihnen sehen?

Natürlich umfasst der Auftrag im wesentlichen die Punkte, die bei der Stellenausschreibung bekannt wurden. Wenn Sie mich aber nach dem Auftrag fragen: Der Fokus liegt sicherlich stark auf der Vernetzung und Integration.

Was muss man sich konkret darunter vorstellen? Die Behörden sind doch bereits bestens untereinander vernetzt?

Alle relevanten Behördenstellen sollen am gleichen Strick ziehen. Nur so erreichen wir unser Ziel, nämlich einen Mehrwert zu schaffen. Ich vertrete deshalb den Standpunkt, ein Dienstleister zu sein, welcher der politischen Entscheidungsbehörde Grundlagen liefert und allenfalls auch alternative Vorschläge unterbreitet. Nur so resultiert letztlich ein Mehrwert für die Gesellschaft.

Sie kommen aus Liestal, übernehmen nun die Stadtentwicklung von Basel, worin liegen bei der Entwicklung die Unterschiede zwischen den beiden Städten?

Vor allem die Massstäbe, die sind natürlich nicht die gleichen. Basel ist deutlich grösser. In der Struktur hingegen gibt es durchaus Parallelen. Beides sind Zentrumsstädte, es gibt vergleichbare demografische Herausforderungen und es geht in Liestal wie in Basel darum, das Potenzial der umzunutzenden Areale zu erkennen. Eine Stadt kann sich nicht leisten, ungenutzte Flächen zu haben, die sich für eine Entwicklung eignen würden.

Gegen gewisse Stadtentwicklungsideen wie verdichtetes Bauen in den Innenhöfen oder die Ansiedlung von ein paar Tausend Menschen im Birsigbogen regt sich bereits Widerstand. Was wollen Sie tun, um diese Konflikte beizulegen?

Der wichtigste Ansatz der Kantons- und Stadtentwicklung muss sein, sich ins Spiel zu bringen, bevor der technisch-planerische Prozess begonnen hat. In welche Richtung es mit einem Areal gehen soll, wie es am besten in Wert gesetzt werden kann – das ist eine Diskussion, die muss geführt werden, bevor es bereits um das Verteilen des Filetstücks geht.

lhr Vorgänger Thomas Kessler hat immer wieder mal kontroverse Debatten lanciert, zum Beispiel als er für verlängerte Ladenöffnungszeiten eintrat und damit den Zorn eines Regierungsrates auf sich zog. Was ist bezüglich angriffigen Ideen von Ihnen zu erwarten – werden Sie auch Debatten lancieren?

Ich habe die Arbeit von Thomas Kessler aufmerksam verfolgt, und es gab auch hin und wieder einen Austausch zwischen uns, vor seiner Arbeit habe ich grossen Respekt. Aber ich möchte betonen: Ich bin nicht Thomas Kessler. Ich mache es auf meine Art, und mir ist die Vernetzung sehr wichtig. Mir ist weiter wichtig, innerhalb der Struktur zu handeln und so eine grosse Akzeptanz zu erreichen. Aber es wird auch darum gehen, Denk- und Gestaltungsräume zu erarbeiten.

Die Struktur, die Sie ansprechen, hat Thomas Kessler mehrfach kritisiert. Er sagte, es gebe innerhalb der Departemente keine Debattenkultur, sondern Starrheit und Gärtchendenken und wenig Bereitschaft, sich zu verbessern.

Ich bin mir der Herausforderungen, die sich stellen, bewusst. Ich glaube aber auch, dass ich das nötige Rüstzeug habe und mich in den vergangenen Jahren so weit entwickeln konnte, um mich den Widerständen zu stellen. Ich möchte es aber lieber Trägheiten nennen, die ein Stück weit zumindest auch zu einem System gehören. Ich möchte das alles gemeinsam überwinden, und die Betonung liegt hier auf der Gemeinsamkeit. Wichtig scheint mir, dass die Kantons- und Stadtentwicklung am Mehrwert gemessen wird, den sie schafft. Es ist mir wichtig, zu einer ergebnisorientierten Sichtweise zu finden.

Als Baselbieter arbeiten Sie bald für Basel. Waren Sie für die Kantonsfusion?

Ja, ich habe diese Idee unterstützt.

