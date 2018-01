Frau am Steuer blockiert Tram

Der Frau aus dem Baselbiet war es nirgends recht, als sie um 8.40 Uhr zu ihrem BMW Sport- und Nutzfahrzeug (SUV) zurückkehrte und von Polizisten empfangen wurde. Sie hatte das relativ breite Auto vor etwas mehr als einer Stunde in der St. Johanns-Vorstadt bei der Johanniterbrücke mit zwei Rädern derart weit ausserhalb der gelben Linie eines Parkfeldes hingestellt, dass es für das 11er Tram der Baselland Transport AG (BLT) in Richtung Innenstadt kein Durchkommen mehr gab. Die BLT mussten wegen des SUVs die Linie von St. Louis-Grenze bis nach Aesch ab Voltaplatz zum Schützenmattpark und der Heuwaage umleiten, um beim Theater wieder auf den ursprünglichen Kurs einbiegen zu können.

Wie eine Passagierin berichtet, hätte ihre Fahrt vom Voltaplatz bis zum Aeschenplatz anstatt 12 Minuten rund eine halbe Stunde gedauert. «Viele Passagiere riefen sofort ihre Chefs an, dass sie später ins Büro kommen.»

Hohe Kosten

Gemäss Fredi Schödler, Leiter Betrieb und Technik bei den BLT, kosten solche Blockaden die Verursacher bis zehn Minuten eine Pauschale von 150 Franken. Danach belaufen sich die Kosten pro weiterer Minute auf 15 Franken. Die Lenkerin kommt somit auf Kosten für die BLT von knapp 1000 Franken. «Damit decken wir den Pikettdienst vor Ort, zusätzliche Busse für den Tramersatz, sowie die Dispositionsaufwendungen ab», sagt Schödler.

Hinzu kommt eine Ordnungsbusse der Polizei in der Höhe zwischen 40 und 120 Franken. Ebenso muss die Frau den aufgebotenen Abschleppdienst berappen, der nach ihrem Eintreffen aber wieder abbestellt werden konnte. Er schlägt gemäss Polizeisprecher Martin Schütz mit 415 Franken zu Buche. An der besagten Stelle in der St. Johanns-Vorstadt blockieren schlecht parkierte Autos immer wieder Trams. Schütz: «Von anfangs 2017 bis am Donnerstag registrierten wir zwölf Fälle.»

Zwar sei der Streckenabschnitt in der St. Johanns-Vorstadt zwischen Johanniterbrücke und Totentanz saniert und die Situation etwas entschärft worden. BLT-Betriebsleiter Schödler: «Im Rahmen der Erneuerung wurde auch diskutiert, ob man die Parkplätze dort abschaffen kann. Wir kamen aber zum Schluss, dass es ohne Abbau funktioniert. Leider aber parkieren nicht immer alle Autofahrer in derselben Qualität.» In der Regel seien es denn auch nicht Anwohner, sondern Ortsunkundige, welche die Strecke blockierten.

420 blockierte Trams innert eines Jahres

Im 2017 sind laut Schödler Blockaden von BLT-Trams der 11er-Linie durchschnittlich einmal pro Woche vorgekommen. Insgesamt seien es 60 Fälle gewesen. «Bei rund der Hälfte davon handelte es sich um Falschparkierer», sagt Schödler. Chauffeure würden sofort erkennen, wenn sie nicht an einem Auto vorbeikämen. Schödler: «Es gibt da Merkpunkte auf der Strecke. Ragt ein Auto darüber hinaus, wird das Tram gestoppt.»

Auf dem gesamten Kantonsgebiet sind laut Polizeisprecher Schütz im 2017 bis am Donnerstag 420 Trams blockiert gewesen. Dabei habe es sich aber nicht allein um falsch parkierte Fahrzeuge gehandelt, sondern beispielsweise auch um umgefallene Bauabschrankungen oder Gegenstände, die den Verkehr behinderten. Schütz: «Mit Blick auf den öffentlichen Verkehr lässt sich generell sagen, dass Lenkerinnen und Lenker beim Parkieren ihrer Fahrzeuge in allen schmalen Strassen, durch die Tramgleise führen, besonders aufmerksam sein sollen.» (Basler Zeitung)