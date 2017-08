Frau beim Muttenzer Bahnhof sexuell angegriffen

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag beim Bahnhof Muttenz eine Frau mit sexuellen Motiven angegriffen und in ein Gebüsch gezerrt. Sie wehrte sich und konnte flüchten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zeugen werden gesucht.

Der auf gegen 40 Jahre geschätzte Täter sprach die 35-jährige Frau, die zu Fuss unterwegs war, zunächst mehrmals an und verfolgte sie in der Nähe des Bahnhofs eine gewisse Strecke. Zwischen ein und zwei Uhr früh - das Opfer wusste den Zeitpunkt nicht genauer - zog er sie bei der Verzweigung Bahnhofstrasse/Junkermattstrasse in ein Gebüsch. Die Frau wehrte sich und konnte flüchten.

Nach Angaben der Geschädigten war der Mann etwa 165 cm gross, hatte eine schlanke Statur und kurze schwarze Haare. Er trug eine schwarze Jacke, schwarze Hosen und weisse Turnschuhe. (dou/sda)