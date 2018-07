Frau und Mann bei Streit verletzt

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem Mann in der Elisabethenanlage in Basel sind am Samstagnachmittag die beiden Beteiligten verletzt worden. Passanten hatten die Polizei verständigt, weil eine Frau mit einer zerbrochenen Flasche und ein Mann mit einer Stichwaffe aufeinander losgegangen waren und sich gegenseitig verletzt hatten.

Die Frau musste in der Folge durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt in die Notfallstation eingewiesen und behandelt werden. Zur Klärung des Tathergangs und des Grundes der Auseinandersetzung wurden Ermittlungen eingeleitet. Beide Beteiligten, eine 41-jährige Rumänin und ein um ein Jahr jüngerer Rumäne, wurden festgenommen. (amu/sda)