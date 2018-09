Freche Nussdiebe ignorieren Polizei

Die Lörracher Polizei hat vier Nussdiebe auf frischer Tat ertappt. Die Polizisten rückten am Sonntag nach Tumringen aus, als ein Anrufer mitteilte, dass mehrere Personen mit Leitpfosten Nüsse von den Bäumen oberhalb des Friedhofes schlagen.

Vor Ort trafen die Beamten zwei Ehepaare im Alter von 42 bis 58 Jahren an, die fremde Nüsse sammelten. Die Leitpfosten lagen daneben im Gras. «Ohne Unrechtsbewusstsein» hätten die Vier auch weiter gesammelt, als die Polizei vor Ort war, heisst es in einer Mitteilung der Behörden. Der polizeiliche Hinweis, dass sie einen Diebstahl begehen, hätte die vier Diebe kalt gelassen. «Da mehrmalige und besonders nachdrückliche Belehrungen nichts nützen, mussten sie von der Örtlichkeit verwiesen werden», heiss es in der Mitteilung. Wie die Leitpfosten in Gras kamen, konnten sich die Vier nicht erklären. Diese konnten wieder zurück in die vorgesehenen Halterungen gesteckt werden, ohne dass sie Schaden genommen hatten.

Die Polizisten haben dann fünf Kilogramm Nüsse beschlagnahmt und die vier Nussdiebe angezeigt. (amu)