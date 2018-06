Freie Kita-Wahl und mehr öffentliche Mittel

Diese Neuerungen sind Bestandteil der Totalrevision des im April letzten Jahres vorgestellten Tagesbetreuungsgesetzes. Die Regierung hat dieses nun an den Grossen Rat verabschiedet. Für Kanton und Gemeinden kostet der Systemwechsel bei der Tagesbetreuung von Kindern rund vier Millionen Franken, wie Erziehungsdirektor Conradin Cramer am Mittwoch vor den Medien sagte.

Von den vier Millionen entfällt die eine Hälfte auf die Kosten für die Systemanpassung. Mit der andern Hälfte sollen die Eltern finanziell entlastet werden. 2017 hatten der Kanton und die Gemeinden für die Tagesbetreuung rund 40 Millionen Franken aufgewendet.

Mit der Totalrevision soll das Tagesbetreuungsgesetz von 2003 den heutigen Gegebenheiten angepasst werden. Das geltende Gesetz stammt aus einer Zeit, als die Betreuung von Kindern ausserhalb der Familie noch einen ganz andern Stellenwert hatte. Seit 2005 ist im Kanton Basel-Stadt der Anspruch auf einen Betreuungsplatz als landesweites Unikum in der Verfassung verankert.

44 von 100 Vorschulkindern in Kitas

In den vergangenen Jahren ist das Angebot an Tagesbetreuungsplätzen für Kinder im Stadtkanton laufend ausgebaut worden. 2017 standen in insgesamt 119 von privaten Trägern betriebenen Tagesheimen 4030 Plätze zur Verfügung. Wurden 2010 noch 34 von 100 Kindern im Vorschulalter in einem Tagesheim betreut, waren es 2016 schon 44 Prozent.

Für Erziehungsdirektor Cramer ist die Tagesbetreuung in Basel-Stadt eine «Erfolgsgeschichte», die nun mit der Totalrevision des Gesetzes fortgeschrieben werden soll. Das neue Gesetz bilde die Grundlage sowohl für die quantitative wie auch für die qualitative Entwicklung des Angebots der Tagesheime, die künftig im Stadtkanton - wie in der übrigen Schweiz zumeist üblich - Kindertagesstätten (Kita) heissen.

Entlastung der Eltern

Von einer finanziellen Entlastung sollen fast alle Eltern profitieren können , einzelne werden aber keine Beträge mehr erhalten. In ihrer Vorlage geht die Regierung von rund 260 Familien aus, die für die Kinderbetreuung mehr bezahlen müssen. Cramer rechnet aber mit deutlich weniger.

Für den Beitrag, den die Eltern von der öffentlichen Hand erhalten, sind Einkommen und Vermögen massgeblich. Neben der finanziellen Entlastung ist auch die Gleichbehandlung der Eltern ein Ziel der Gesetzesrevision. So soll mit einem öffentlichen Informationssystem Transparenz geschaffen und den Eltern eine selbstständige Suche nach einem freien Kita-Platz ihrer Wahl ermöglicht werden.

Bisher war die Wahlfreiheit eingeschränkt. Bei subventionierten Tagesheimen wurden die Plätze durch eine Vermittlungsstelle zugewiesen. Wer Unterstützung braucht, kann aber weiterhin die Dienste einer Beratungs- und Vermittlungsstelle in Anspruch nehmen.

Auch nach Schuleintritt in die Kita

Eine Besonderheit in Basel-Stadt besteht darin, dass Kinder auch nach dem Schuleintritt in einer Kita bleiben können. Bisher war das bis zum Alter von 14 Jahren möglich. Neu ist nach dem Ende der 3. Klasse der Wechsel in eine Tagesstruktur der Schule vorgesehen.

Neben den Eltern wird auch für die Kitas die Gleichbehandlung angestrebt. Künftig wird es bei diesen nur noch zwei Kategorien geben, solche mit und solche ohne Betreuungsbeiträge. Für die Kitas mit Betreuungsbeiträgen gelten einheitliche Rahmenbedingungen. Die Maximalpreise pro Kind und Monat sollen zwischen 2100 und 2500 Franken liegen.

Bisher wurde unterschieden zwischen subventionierten, mitfinanzierten und nicht subventionierten Kitas. Mitfinanzierte Tagesheime, die es nicht mehr geben soll, erhielten von der öffentlichen Hand 20 Prozent weniger Beiträge als subventionierte. (amu/sda)