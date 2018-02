Frische Luft am Basler Bahnhof

Ob man nun seine Nikotinreserven nach einer langen Zugfahrt mit einer selbst gerollten Zigarette auftanken will oder die Nerven mit einer Marlboro rot nach einem anstrengenden Arbeitstag beruhigen muss: Am Basler Hauptbahnhof wird das zumindest bis Ende Jahr nicht mehr möglich sein. Seit gestern Donnerstag gilt auf dem Bahnhofsgelände ein striktes Rauchverbot. Das Pilotprojekt der SBB wird schweizweit in sechs verschiedenen Bahnhöfen durchgeführt. Raucher müssen vor Betreten der Eingangshalle die Zigarettenstummel ausdrücken und entsorgen.

Die Reaktionen der Bahnhofsbesucher auf die Einschränkung des nikotinabhängigen Pendlers sind verschieden. «Schwachsinn!», meint Sanda Kupferschmied, Angestellte des auf der Passerelle situierten Süssigkeitenhändlers Lolipop. Auf den Rauchern würde ständig herumgehackt, sagte sie.

Sie müsse wegen dieser Neuerung den ganzen Arbeitstag auf ihre Zigaretten verzichten. Als einzige Anwesende im Laden könne sie das Bahnhofsgelände nicht verlassen, um ihre Zigi-Pause einzulegen.

Damit nicht genug: Das Rauchverbot betrifft auch die Perrons. Damit die Süsswarenhändlerin nach Arbeitsschluss den Zug nicht verpasst, kann sie ihre Feierabendzigarette erst zu Hause anstecken. Ein Schicksal, das wohl viele, die dem täglichen Pendlerstress ausgesetzt sind, teilen. Kupferschmied fordert, dass es Raucherzonen geben müsse oder andere Lösungen, welche dem rauchenden Teil der Bevölkerung eine Möglichkeit gibt, ihrer Sucht zu frönen.

Uneinigkeit auf der Passerelle

Die Baslerin Fabienne Meier* sieht das ähnlich. «Das ist doch abstrus!» Mit der brennenden Zigarette zwischen dem rechten Zeige- und Mittelfinger und der silbernen Fasnachtsplakette auf der linken Seite des Wintermantels erklärt sie auf dem Perron stehend, dass das Rauchverbot nicht durchsetzbar sei. Sie habe Verständnis für das Rauchverbot in geschlossenen Räumen. Der Basler Hauptbahnhof sei jedoch gut durchlüftet und würde keine Problemzone darstellen.

«Es ist respektlos, wie manche Bahnhofsbesucher ihre Zigaretten als Sondermüll deklarieren, den man (...) am Boden entsorgen kann.»

Ganz anders sieht das Serkan Hassam*, Angestellter des Coop Pronto. Seine rauchenden Arbeitskollegen müssen nun zwar etwas weiter gehen, um eine Raucherpause einlegen zu können. Dafür müsse er nicht täglich den Eingangsbereich von den «ekelhaften» Zigarettenstummeln befreien. «Es ist respektlos, wie manche Bahnhofsbesucher ihre Zigaretten als Sondermüll deklarieren, den man einfach am Boden entsorgen kann.» Die zerdrückten Überreste des Tabakprodukts fänden ihren Weg bis in die Lagerräume, so der Verkäufer.

Gastronomie im Fokus

Auch die Gastronomiebetriebe an der Passerelle des Bahnhofs SBB melden sich zu Wort. Der langjährige Filialleiter des frisch renovierten «Spettacolo», Ralf Kugler, unterstreicht den Wert einer Zigarette neben einem frisch gebrühten Espresso.

In den Wintermonaten werde der Aussenbereich des Cafés beinahe ausschliesslich von Rauchern benutzt. «Es ist keine Überraschung, dass es draussen plötzlich menschenleer ist. Ich habe das schon einmal erlebt. Als das Rauchverbot für geschlossene Räume erlassen wurde, erlitten wir eine ähnliche Baisse.» Das würde sich jedoch nach einiger Zeit wieder einpendeln, sagte Kugler.

Der Café-Manager wundert sich nicht über das «harsche» Verbot der SBB. «Die Leute reden nicht mehr miteinander.» Anstatt den rauchenden Nachbarn kurz zu fragen, ob er sich die Lunge woanders verrussen könne, würden die Leute schweigen und sich bei den SBB beschweren. Ein Phänomen, das es früher kaum gegeben hätte. Wie die Zukunft für Raucher an Schweizer Bahnhöfen aussehen wird, zeigt sich Ende dieses Jahres. Ob bald an allen Bahnhöfen ein Rauchverbot eingeführt wird, ist offen. *Namen geändert (Basler Zeitung)