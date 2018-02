Führungswechsel im Tierpark Lange Erlen

Der 1871 gegründete Basler Tierpark Lange Erlen bekommt ein neues Gesicht an die Spitze: Claudia Baumgartner löst als Geschäftsführerin Edwin Tschopp ab. Dieser geht per März in Pension, nach 25 Jahren im Erlenverein und sieben Jahren an dessen Spitze.

Insgesamt war Tschopp 17 Jahre lang im Vorstand des Vereins, der den Tierpark am Nordrand Basels beim Wieseufer betreibt. Besondere Verdienste habe er auch um die bauliche Erneuerung, die seit ein paar Jahren etappenweise realisiert wird, hält der Verein in einer Mitteilung vom Donnerstag fest.

Die 49-jährige Baumgartner ist Anwältin und Mediatorin. Sie hat sich bereits seit Sommer 2017 als stellvertretende Geschäftsführerin einarbeiten können. (rvr/sda)