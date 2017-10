Fünf Brillenpingus im Zolli geschlüpft

Wegen dem bevorstehenden Umbau der Pinguinanlage sind 18 Königs- und neun Eselspinguine am Mittwoch wohlbehalten in den Zoo Wuppertal gereist. Diesen Winter wird der Pinguinspaziergang deshalb ausbleiben müssen, heisst es in der Mitteilung vom Zoo Basel.

Die Eröffnung der erweiterten Pinguinanlage beim Vivarium wird voraussichtlich im Spätsommer stattfinden. Dann werden die ausgereisten Pinguine wieder einziehen können und im Winter das Publikum erneut mit ihrem Spaziergang erfreuen.

Selbstständiger Pinguin-Nachwuchs

Die Besucher dürfen sich aber trotzdem an Pinguinnachwuchs erfreuen: Fünf junge Brillenpinguine sind im vergangenen Monat geschlüpft. Noch rund zehn Tage werden die Kleinen in der Obhut ihrer Eltern sein, bis sie vorübergehend getrennt werden, um selbstständig fressen zu lernen.

Brillenpinuine mögen es – wie es ihr Lebensraum in der Wildbahn vermuten lässt – eher warm und brauchen deshalb im Sommer kein gekühltes Innengehege. Zu finden sind die Tiere in der Nähe der Schneeleoparden- und der Nashornanlage.

Brillenpinguine stark gefährdet

Die IUCN (International Union for the Conservation of Nature) stufen die Brillenpinguine als stark gefährdet ein. In den letzten Jahren ist ihre Population sehr stark zurück gegangen. Der Zoo Basel unterstützt deshalb ein Projekt, in welchem hungernde Küken von den Inseln geholt, aufgepäppelt und wieder in die Kolonie entlassen werden. (dou)