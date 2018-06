«Für mich ist Blues mehr als Musik»

BaZ: Heute Freitag geht das zehnte Summerblues-Fest über die Bühne. Für Sie als OK-Präsident ein besonderer Jahrgang?

Thierry Rueff: Definitiv. Ich freue mich, dass wir die zehnte Auflage des Bluesfestes präsentieren dürfen. Für uns nicht selbstverständlich. Es ist ein Gratisanlass, den wir zu hundert Prozent finanzieren müssen. Dass wir das nun zehn Jahre lang geschafft haben – darauf sind wir ein bisschen stolz.

Weshalb ist der Bündelitag ideal für das Bluesfest?

Wir kamen bei der Planung von Summerblues zum Schluss, dass wir ein Datum finden mussten, das sich schnell in den Köpfen des Publikums verankert. Wir wollten dabei keine anderen Anlässe konkurrenzieren, etwa den Bebbi-Jazz. Wenn der erste Freitag nach den Sommerferien Jazz sein soll, dann machen wir am letzten Freitag vor den Ferien den Blues.

Was waren in der Anfangszeit die Überlegungen, einen grossen Musikanlass in den Kleinbasler Gassen und Plätzen auf die Beine zu stellen?

Wir wollten zwei Schwerpunkte setzen: Einerseits den Blues einem breiteren Publikum näherzubringen, was bei freiem Eintritt natürlich eher möglich ist. Ausserdem arbeitete ich lange im Kleinbasel und habe mich in diesen Teil der Stadt verliebt. Wir wollten das Kleinbasel von einer anderen Seite zeigen.

Ist das Festival in der Zwischenzeit gewachsen?

Wir begannen mit fünf Bühnen. Heute sind es sieben. Später kam noch die Rheingasse mit «Blues uff dr Gass» dazu.

Soll das Fest noch weiterwachsen?

Wir möchten eher die Qualität fördern. Wir finden die jetzige Grösse sehr sympathisch.

Wie wird das Festival aufgenommen?

Anfänglich war das Bluesfest eine Neuheit, wo man mal hinging. Wir waren positiv überrascht, wie positiv der Anlass aufgenommen wurde. Da profitieren wir sicher vom Bebbi-Jazz: Die Basler sind musikaffin und lieben die Feste auf der Strasse. So wurde der Summerblues zu einem Anlass, den die Basler gernhaben.

Keine Reklamationen?

Nicht eine in zehn Jahren. Wir informieren jedes Jahr die Anrainer mit einem persönlichen Brief über den Anlass. Sind sie nicht zufrieden, gefährden wir den Anlass.

Sieben Bühnen, 33 Bands, «Blues uff der Gass» und der «Swiss Blues Challenge» – dies alles innerhalb von sechs Stunden: ein gewaltiger Aufwand …

Das ist so. Wir dürfen mit 80 Helfern arbeiten, die alle, wie das Organisationsteam, ehrenamtlich unterwegs sind.

Nach welchen Kriterien wird das Bluesfest programmiert?

Wir möchten mit unserem Anlass Talente fördern. Dies auch aus einer gewissen Not heraus: Absolute Top-Acts würden das Budget sprengen …

… Eric Clapton liegt nicht drin?

Klar nicht. Das ist aber auch nicht unser Anspruch. Wir haben jedoch mittlerweile Angebote von Top-Acts aus Europa, teilweise auch aus den USA erhalten. Einzelne Acts aus Europa können wir berücksichtigen. Sie müssen sich auf einer Tour befinden. Dann ist das möglich.

Wie beliebt sind die offenen «Blues uff der Gass»-Konzerte in der Rheingasse?

Die Unplugged-Konzerte sind ein Riesenhit. Das haben die Leute sehr gern. Weniger wegen der eingeschränkten Lautstärke, sondern weil hier meist ein erdiger Blues gespielt wird, der die Leute zum Tanzen einlädt.

Ein solches Fest lebt auch vom Essen: Street-Food und die Beizen – verträgt sich das gut?

Das funktioniert bestens. Es klagte noch niemand. Wir achten darauf, dass wir mit Rücksicht auf die Beizen ein vielfältiges kulinarisches Programm anbieten: Heute sind wir völlig weg vom anfänglichen Wurst-und-Brot-Sortiment.

Reichen die Zuschüsse, die Sie erhalten auch in Zukunft aus?

Bis jetzt schafften wir es, konnten den Anlass finanziell geradeso stemmen. Dies nicht ohne Schwierigkeiten. Doch dieses Jahr sind die Finanzen gesichert. Wir sind jedoch stark auf Unterstützung angewiesen. Wir haben eine Regel: Haben wir das Geld nicht, findet der Anlass auch nicht statt.

Das Sommerblues-Festival im Kleinbasel beginnt am Freitag, 29. Juni, um 18.00 Uhr. Offizielles Ende ist um 01.00 Uhr. Die Konzerte, die auf den sieben Bühnen beim Claraplatz, Volkshaus, Manor, Arbeitsamt, Silberberg, Lindenberg und Waisenhaus stattfinden, sind kostenlos. (Basler Zeitung)