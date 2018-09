Fusionsfahne ist jetzt museumsreif

Nach der im Baselbiet krachend gescheiterten Abstimmung über die Prüfung einer Kantonsfusion wird die Fusionsfahne des Jungen Grünen Bündnis Nordwest (JGB) im Museum ausgestellt. GB-Co-Präsident Dominik Beeler übergab am Montag die 2014 für den Abstimmungskampf angefertigte Fahne an Marc Fehlmann, dem Direktor des Historischen Museums Basel.

Die Fahne wird ab Juni 2019 in der neuen Daueraustellung zur Stadtgeschichte in der Barfüsserkirche zu sehen sein. Beeler freut sich in einer Mitteilung, dass «unser Engagement als Jungpartei von der Geschichtswissenschaft gewürdigt wird und dass wir einen Beitrag an der Basler Stadtgeschichte leisten durften».

Im September 2014 stimmten die beiden Basler Halbkantone über die Prüfung einer Kantonsfusion ab. Im Baselbiet gab es ein wuchtiges Nein: 68,33 Prozent der Stimmberechtigten wollten von einer Fusion mit den ungeliebten Städtern nichts wissen. In Basel-Stadt hatten sich 54,9 Prozent für ein Ja ausgesprochen. (amu)