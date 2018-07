GPK rügt Beschaffung von Teslas bei Polizei

Bei der Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Rats herrscht Ratlosigkeit. Ratlosigkeit darüber, wie das Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) von FDP-Regierungsrat Baschi Dürr zum Schluss gekommen ist, sieben Elektroautos des Typs Tesla X-100-D für knapp eine Million Franken zu beschaffen. Das Modell mit den Flügeltüren soll ab kommendem Herbst die sogenannten Alarmpikett-Fahrzeuge der Polizei ersetzen. Wie das JSD Mitte März mitteilte, seien die Teslas im Betrieb wirtschaftlicher und emissionsärmer als die jetzigen Alarmfahrzeuge der Marke Mercedes.

In ihrem vor Kurzem publizierten Bericht kritisiert die GPK nicht den Allrad-Tesla als Auto an sich. Vielmehr stellt sie den Prozess infrage, wie die Polizei zum Entscheid gekommen ist, die Teslas zu kaufen. Dass das besagte Tesla-Modell die «einzige mögliche Wahl» ist, hinterlässt bei der GPK offene Fragen. In ihrem Bericht schreibt sie: «Es wurde für die GPK nicht ersichtlich, wieso das JSD nicht in Erwägung zog, allenfalls noch circa ein Jahr mit dem Beschaffungsentscheid zu warten.»

Die Geschäftsprüfungskommission geht davon aus, dass bis dahin «einige Elektrofahrzeuge mehr auf dem Markt im Angebot» sein werden. Als Beispiel wird die Marke Volvo aufgeführt, deren Elektroautos unter Umständen auch als Alarmpikett-Fahrzeuge infrage kommen könnten. Der Regierungsrat, so moniert die GPK, hätte die Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffung mit in den Beschaffungsprozess einbeziehen müssen.

Gesetz will Wettbewerb

Ziel des Beschaffungswesens ist es, die Transparenz bei öffentlichen Auftragsvergaben zu steigern. Ebenso sind die kantonalen Vergabestellen gemäss Gesetz dazu angehalten, für einen wirksamen Wettbewerb unter den Anbietern zu sorgen und somit zu gewährleisten, dass die öffentlichen Gelder bestmöglich eingesetzt werden. Im Fall der Tesla-Beschaffung allerdings spielte überhaupt kein Wettbewerb. Das ist umso erstaunlicher, weil es sich bei der Polizei um eine staatliche Organisation handelt, die für Recht und Ordnung sorgen muss. Solche Organisationen sind im Gegensatz zu Privatpersonen darauf angewiesen, dass sie stets das beste Material einkaufen. Denn geht es darum, die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten, verträgt es bei der Ausrüstung keine Experimente. Unzuverlässige Fahrzeuge sind im Notfall keine Option.

Vergleichbar ist die Polizei vom Auftrag her mit der Schweizer Armee. Auch die Armee muss über das beste Material verfügen, um in einem Notfall die Bevölkerung schützen zu können.

Im Gegensatz zur Basler Polizei würde die Schweizer Armee allerdings keine Fahrzeuge anschaffen, bei denen im Vorfeld nur ein einziger Anbieter getestet worden ist, wie die Armee auf Anfrage sagt. Als es Ende der 90er-Jahre darum ging, das alte Motorrad Condor A350 zu ersetzen, durften Motorradmechaniker in den Motorradrekrutenschulen Kawasakis, Yamahas, Cagivas oder BMWs testen und ihre Erfahrungen dazu in Berichten abgeben. Die Schweizer Armee entschied sich am Schluss für die BMWs.

Armee testet beste Ausrüstung

Testverfahren mehrerer Modelle nimmt das Militär auch dann vor, wenn ein neues leichtes Geländefahrzeug angeschafft werden muss. So hat sich die Armasuisse, die Beschaffungsstelle der Schweizer Armee, 2013 für ein Fahrzeug entschieden, das auf der Mercedes-G-Klasse basiert. Wie der Zeitschrift Autobild zu entnehmen ist, hat sich bei der Armee der sogenannte Wolf gegen drei weitere Mitbewerber durchgesetzt.

Auf die Frage, weshalb die Armasuisse nicht einfach konkurrenzlos ein Auto teste und es dann im militärischen Alltag einsetzt – wie das JSD den Tesla im Polizeialltag –, antwortet Armasuisse-Sprecher Kaj-Gunnar Sievert: «Als Beschaffungsorganisation will Armasuisse die beste Ausrüstung für die Schweizer Armee beschaffen.»

Mehr als ein Hersteller würde auch zu einer Beschaffung eingeladen, um eine bessere Übersicht über die Produkte zu erhalten. Zudem würde bei mehreren Anbietern auch der Markt spielen. Sievert: «Armasuisse hat somit die Möglichkeit, ein System zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis zu beschaffen.» Ebenso würde mit mehreren Bewerbern in einem Verfahren die Transparenz erhöht.

Ein einziges Auto zu testen und es dann zu kaufen, sei bei der Armee aus «beschaffungsrechtlichen Gründen» nicht zulässig. Sievert: «Die Tests finden statt, bevor der Zuschlag für die Vergabe erteilt wird.» Zwar sei der Test nur ein Bestandteil der kommerziellen und technischen Prüfung und nicht alleine massgebend. Sievert sagt: «Er gibt aber insbesondere auf die Frage Antworten, ob das System für eine Milizarmee tauglich ist.»

Weshalb die Basler Polizei nicht –wie von der GPK erwähnt – zugewartet hat, bis ein paar weitere Elektroautos auf dem Markt sind, dazu nimmt Polizeisprecher Toprak Yerguz auf Anfrage keine Stellung. Ebenso lässt er offen, ob es bei der Polizei üblich sei, bei Neuanschaffungen keine Vergleiche anzustellen. Yerguz sagt: «Wie üblich nach der Veröffentlichung des GPK-Jahresberichts wird die Regierung nach der Sommerpause gegenüber dem Grossen Rat Stellung zu den Empfehlungen nehmen.»

(Basler Zeitung)