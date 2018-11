Gefahr durch fehlenden Reflektor

«Ich hatte Glück, dass ich einen Helm aufhatte», sagt Walter Siegrist aus Riehen. Er befand sich letzten Mittwochabend auf dem Heimweg und fuhr mit seinem Elektrovelo die Strasse Zu den Drei Linden entlang, die am Bäumlihof-Gymnasium vorbeiführt. In der Dunkelheit, kurz nach 20 Uhr, übersah Siegrist auf einem Veloparkplatz einen Metallständer (Bild). Solche sind dort montiert, um Velos daran anzuschliessen. Siegrist: «Ich erlitt einen riesigen Schlag, als ich auf den Ständer prallte. Ich mag mich nicht mehr daran erinnern, wie ich genau stürzte.»

Der Unfall war derart heftig, dass eine Ambulanz ihn mit einem offenen Nasenbeinbruch und mehreren Rissquetschwunden und Prellungen ins Spital fahren musste. «Dank dem Helm ist mir nichts Schlimmeres passiert», sagt Siegrist. Er sei mit Licht unterwegs und nach dem Sturz bei Bewusstsein gewesen.

Für Siegrist ist klar, weshalb er den Metallständer in der Dunkelheit nicht gesehen hat: «Der reflektierende rot-weiss gestreifte Balken, der in der Gegenrichtung die Veloständer auf der Fahrbahn signalisiert, fehlt in Fahrtrichtung Riehen völlig.»

Reflektor ist vorgeschrieben

Ein derartiger Reflektor müsste dort allerdings auf jeden Fall stehen. Denn wie Sprecherin Nicole Ryf vom Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt (BVD) auf Anfrage sagt, sei es «gesetzlich geregelt, dass Hindernisse auf einer Fahrbahn rot-weiss reflektierend markiert sein müssen». Entsprechend sei dies auch in Basel-Stadt die übliche Praxis und das BVD habe am erwähnten Standort neben dem Gymnasium Bäumlihof Reflektoren angebracht.

Wie ein Augenschein vor Ort gestern Morgen zeigte, fehlte der Reflektor an der Unfallstelle noch immer. Das ist insofern bemerkenswert, als dass offenbar die Polizei den Unfallort inspiziert hat. Siegrist: «Obwohl die Ambulanz noch am Unfallort die Polizei avisierte und diese auch eingetroffen ist, besteht offenbar noch kein Polizeiprotokoll und die Gefahrenstelle besteht weiterhin.»

Immerhin zeigt sich an besagter Stelle, dass vier Bohrlöcher neben der weiss markierten Linie eingelassen sind, wo ein solcher Reflektor mit einem Fuss fixiert werden könnte. Die Löcher für den zweiten Fuss dürften unter einer Teerschicht liegen, die am Trottoirrand als Auffahrt zu einer Baustelle zur Fertigstellung der Schulhäuser dient. Martin Schütz, Mediensprecher der Kantonspolizei Basel-Stadt, bestätigt den Zusammenhang des fehlenden Reflektors mit der Baustelle. «Der Reflektor ist für die Dauer der Baustellenausfahrt temporär entfernt worden. Der Dienst für Verkehrssicherheit der Kantonspolizei hat genehmigt, den Reflektor zu entfernen.» Der Grund sei, dass Lastwagen für die Zu- und Wegfahrt zur Baustelle ohne den Reflektor besser manövrieren könnten.

Verunfallter soll Anzeige erstatten

Roland Chrétien, Geschäftsführer von Pro Velo beider Basel, bezeichnet den fehlenden Reflektor zum Zeitpunkt des Unfalls als «Schlendrian» bei Baustellen. «Wir haben immer wieder solche Meldungen, und ab und an werden uns auch Unfälle gemeldet», sagt Chrétien. Es mangle teilweise an Verantwortungsbewusstsein gegenüber Gefahren, die den Velofahrern drohten. Er rät dem Verunfallten oder dessen Versicherung, Anzeige zu erstatten.

Laut dem Polizeisprecher Schütz sei gestern im Verlaufe des Tages wieder ein Reflektor an der Gefahrenstelle angebracht worden.

Für Siegrist kommt diese Montage allerdings viel zu spät. «Hätte er am letzten Mittwoch dort gestanden, hätte ich die Gefahr wohl erkannt und wäre nicht verunfallt.» (Basler Zeitung)