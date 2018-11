Gender à discrétion

Vielleicht ist es gut für die Region Basel und die Schweiz, dass es in absehbarer Zeit keine CVP-Bundesrätin namens Elisabeth Schneider-Schneiter geben wird. Und das nicht wegen des Namens, der nicht richtig in eine halbe Zeitungsspalte passen will. Sondern weil von einer Bundesrätin erwartet wird, dass sie Dossierkenntnis besitzt, bevor sie sich politisch äussert.

Elisabeth Schneider-Schneiter hat das bei Prime News getan – ohne den exakten Sachverhalt zu kennen. «Ich bin enttäuscht vom FCB – aber vor allem von den Spielerinnen, dass sie diesen Job überhaupt angenommen haben», sagt sie und giesst damit Öl ins Feuer einer Geschlechterdebatte rund um die 125-Joor-Gala, die seit Mittwoch mit heiligem Zorn geführt wird und in der sie bei weitem nicht die einzige regionale Politikerin ist, die den Quotenrenner «FCB unterdrückt seine Frauen» nutzt, um sich zu profilieren.

Was ist Ungeheuerliches geschehen? Während die Profimannschaft des FC Basel in Anzug und Krawatte als Gäste an den besten Gala-Tischen sass, verkauften die FCB-Frauen Tombola-Lose. Statt Rindsfilet gab es für sie nur Sandwiches. Gestützt auf die Empörung einer einzelnen, anonymen Spielerfrau nahm dies Prime News zum Anlass, um daraus eine Geschichte im Zeichen des Geschlechterkampfs zu lancieren.

Der Tenor ist klar – und alle Politikerinnen, die im Nachgang dazu befragt wurden, stimmen in diesen ein: Dass der FCB seine Frauen-NLA-Equipe nicht gleich behandelt wie die Profis und sie Tombola-Lose verkaufen lässt, anstatt sie ebenfalls zur Gala zu laden, ist, je nach Votum: enttäuschend, daneben, peinlich, diskriminierend, schockierend oder entwürdigend.

Billige Stimmungsmache

Tatsächlich zeugt es nicht von maximaler Sensibilität für die Geschlechterfrage bei den FCB-Verantwortlichen, dass man die Fussballerinnen auf diese Art einband. Mit mehr Antizipationsvermögen wäre man womöglich auf die Idee gekommen, dass man durch Losverkauf eine erhöhte Visibilität schafft und so eine leicht zu skandalisierende Story provozieren könnte. Doch mehr als diesen Vorwurf muss sich der Club nicht gefallen lassen. Denn die FCB-Frauen wurden gleich behandelt wie das Gros der anderen rotblauen Mitarbeitenden, die genauso wenig zu den geladenen Gästen gehörten und von denen viele Frauen und Männer einen Arbeitseinsatz leisteten.

Dass dies der Fall war und nicht alle 200 eingeladen wurden, kann man – ungeachtet der Tatsache, dass das 125-Jahr-Jubiläum auch noch intern gefeiert wird – richtig oder falsch finden. Aber es ist kein Grund, rund um den FC Basel eine Geschlechterdebatte zu führen. Selbst wenn man nicht weiss, dass sich beim FCB mehrere Frauen in Führungspositionen finden und es in der Super League keinen anderen Club gibt, der sich Frauenfussball jährlich so viel kosten lässt.

Dass es trotzdem geschieht, ist dem Zeitgeist geschuldet. Dass sich dieser intensiver denn je mit dem Thema Gleichstellung zwischen Frau und Mann beschäftigt, ist so berechtigt wie es erwiesen ist, dass der Weg dorthin vielerorts noch immer ein weiter ist. Damit einher geht aber auch eine Kultur des «Gender à discrétion», die jede halbe Gelegenheit wahrnimmt, um sich am Buffet der Ungerechtigkeit zu empören – wer hat noch nicht, wer will noch mal? Das Thema bietet sich heutzutage eben gar billig für Stimmungsmache und Stimmenfang an.

Im Fall der FCB-Gala ist eindrücklich zu beobachten, welche Dimension das annehmen kann. Da wird mit der Forderung nach Gleichbehandlung ernsthaft beklagt, dass dem Frauenfussball in der Gesellschaft und in den Clubs nicht dieselbe Bedeutung zukommt wie dem Männerfussball – und es wird dabei vergessen, dass allein das Interesse darüber entscheidet, wie die Gewichte verteilt sind. Würden all jene, die nun aufschreien, in gleichem Masse Frauenfussball wie Männerfussball konsumieren, die Parität wäre in absehbarer Zeit hergestellt.

Fehlende Empörung

Weil sich keine der betroffenen Fussballerinnen bis heute weder namentlich noch anonym über den Arbeitseinsatz beklagt hat, massen sich Politikerinnen wie Elisabeth Schneider-Schneiter an, den Spielerinnen nahezulegen, wie sie in diesem Fall hätten fühlen, denken und handeln müssen. Gibt es an der ganzen Geschichte tatsächlich etwas Entwürdigendes, dann findet es sich in derartigen Aussagen einer Politikerin, die damit indirekt und hoffentlich unbewusst die Mündigkeit der jungen, erwachsenen Frauen anzweifelt.

Am vergangenen Dienstag lud die Basler Regierung – neben Männern vertreten durch Präsidentin Elisabeth Ackermann und Regierungsrätin Eva Herzog – zu Ehren von Filmproduzent Arthur Cohn ins Musical Theater Basel. Gezeigt wurde dessen Meisterwerk «Der Garten der Finzi Contini», der gemäss Ackermann «ein Zeichen gegen Antisemitismus und Rassismus» und damit auch gegen Diskriminierung setzt.

Auf der langen Gästeliste der Regierung stand unter anderem die erste Mannschaft des FC Basel. Die Frauen blieben auch hier aussen vor. Bis jetzt hat sich noch niemand empört. (Basler Zeitung)