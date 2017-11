Gesellschafter plündert Disco Fame

Es dürfte den Polizisten mehr als mulmig geworden sein, als Ilhan Eyikat, Gesellschafter und Teilhaber der Fame Event GmbH, am Freitag, 20. Oktober, im Beisein der Basler Sicherheitskräfte die Türen der Disco Fame an der Clarastrasse 2 eintrat und begann, das Mobiliar hinauszutragen. «Ich darf das, schliesslich bin ich der Eigentümer», soll er den Beamten gesagt haben, ihnen ein entsprechendes Dokument des Handelsregisteramts unter die Nase haltend.

Das Papier bescheinigte, dass der Geschäftsführer Hüseyin Cinar, türkischer Staatsangehöriger, ausgeschieden und dessen Unterschrift erloschen sei. Dafür sei jetzt er, Ilhan Eyikat, neuer Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift. Dann wurde offenbar im Beisein der Polizisten der Schlüsseldienst aufgeboten und man begann das Fame auszuräumen. Tresor weg, Disco-Material abgebaut, die teure LED-Leinwand zerlegt, Türschlösser ausgewechselt.

Stunden später begann sich die Gegenpartei um den Geschäftsführer und den Teilhaber Cemil Sakar zu wehren. Dass der Handelsregistereintrag nicht rechtmässig zustande gekommen sein konnte, liess sich so einfach wie stringent belegen: Sakar sitzt in Spanien im Gefängnis und hätte nie das Einverständnis für eine Handelsregister-Änderung geben können.

Fiktives Protokoll

Wie Anwälte im Hintergrund berichten, soll Eyikat eine fiktive Gesellschaftversammlung einberufen haben, in der er sich als Protokollführer einsetzte, dann die Absetzung des Geschäftsführers beschlossen und das Protokoll unterschrieben habe. Mit dem Protokoll habe er erfolgreich die Änderung im Handelsregister erwirkt und sei mithilfe der Basler Polizei ins Fame eingedrungen. Das Zivilgericht ist dieser Version jedenfalls gefolgt. Am Montag, 23. Oktober, wurde eine superprovisorische Verfügung erlassen: das Handelsregisteramt Basel-Stadt musste den Eintrag rückgängig machen; Hüseyin Cinar ist wieder als Geschäftsführer eingesetzt, wie aus dem Registereintrag hervorgeht.

So rückte am Montag, 23. Oktober, die Gegenpartei wieder mit dem Schlüsseldienst vor und liess die Schlösser austauschen. Obschon ein richterlicher Beschluss vom Zivilgericht vorgelegen habe, hätten sich die Basler Sicherheitskräfte nun geziert, die Rückübernahme des Fame bei dieser Fehde unter Türken polizeilich zu begleiten. Das wird jedenfalls aufseiten der Fame-Geschäftsführung kritisiert.

Indessen zeigt sich, dass der Club nachhaltig geschädigt ist. Es fehlten Mobiliar und weitere Gegenstände im Wert von über 100'000 Franken. Nicht miteingerechnet ist der Verlust nach dem Abtransport des Tresors, über dessen Geld- und Goldbestand nur mit der Basler Staatsanwaltschaft gesprochen werde. Weil die Kabelbäume der technischen Anlagen durchschnitten seien und Lautsprecher und Discomaterial fehlten, könne das Fame in der nächsten Zeit nicht betrieben werden, heisst es aus dem Umfeld des Geschäftsführers. Ilhan Eyikat konnte die BaZ nicht erreichen; der in mehrere Verfahren verwickelte Mann befinde sich aber auf freiem Fuss. Mit dem Fall beauftragte Anwälte reiben sich darüber verwundert die Augen.

Langjähriger Streit

Zwischen den beiden Fame-Gesellschaftern Eyikat und Sakar kriselt es schon lange. Schon einmal versuchte Eyikat das Fame über einen Handelsregistereintrag an sich zu reissen – angeblich mit einer gefälschten Vollmacht. Darauf reichte Geschäftsführer Cinar eine Handelsregistersperre ein. Es kam vor anderthalb Jahren zu einem Vergleich. Eyikat zog seinen Anspruch als Geschäftsführer zurück.

Um das Lokal und die beiden Gesellschafter gibt es zahlreiche ungeklärte Verhältnisse und Geschichten. So wurde Cemil Sakar in Muttenz in der Nacht vom 18. September 2014 mit sieben Schüssen angeschossen. «Der Täter konnte nicht ermittelt werden, das Verfahren ist nicht eingestellt, aber sistiert», teilt die Baselbieter Staatsanwaltschaft mit. Auch die Spuren des Silvesteranschlags mit Buttersäure auf den «Rhypark» führten zum Partylokal Fame, enthüllte die Basellandschaftliche Zeitung. Geschädigter war Oliver Keller, früherer Teilhaber des Fame, der seine Anteile per Vergleich an Ilhan Eyikat überschrieben hatte.

Schliesslich sind «im Dunstkreis dieser Personen» – so der Jargon der Justizbehörden – auch der Vice Club und die Firma Office Solution AG anzusiedeln. Letztere generierte Schlagzeilen beim Kassensturz unter dem Titel «Fiese Masche mit Billig-Tonern: Dreiste Firma zockt Gewerbler ab».

Während Eyikat sich in den Social-Media gerne mit teuren Rolexuhren und dem schnittigen AMG-Mercedes ablichten lässt, füllt sich sein Betreibungsregisterauszug mit Forderungen in der Höhe von mehreren Hunderttausend Franken: Alleine der Kanton Basel-Stadt betreibt ihn auf über 340 000 Franken. Wie die Besitzer, so die Kundschaft: Um das Fame herum kommt es immer wieder zu Schlägereien, Pöbeleien und Messerstechereien. (Basler Zeitung)