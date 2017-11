Gewaltsamer Rausschmiss russischer Künstler

Vor dem baselstädtischen Strafgericht müssen sich seit Montagmorgen zehn Personen wegen Freiheitsberaubung und anderen Straftaten verantworten. Sie hatten eine unbotmässige russische Künstler-Gastfamilie mit Gewalt aus ihrer Hausgemeinschaft geworfen.

Am 20. März 2016 sollen die Angeklagten das Paar Natalya Sokol und Oleg Vorotnikov samt drei Kindern mit Gewalt aus der Wohnung in einer Wohngenossenschaft an der Wasserstrasse in Basel vertrieben haben. Die Anklage lautet unter anderem auf Freiheitsberaubung, mehrfache Entführung, Raub, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Angriff.

Eine der Angeschuldigten muss sich zudem wegen weiterer Delikte bei Zusammenrottungen Linksradikaler in Basel und Zürich verantworten. Die Urteile werden am Freitag erwartet. Zum Auftakt des Prozesses am Montagmorgen waren zunächst prozessuale Fragen zu klären, bevor die eigentliche Verhandlung gegen Mittag beginnen konnte.

Reizgas und Fesseln

Zur Vertreibung des Künstlerpaares brachen die Angeklagten gemäss Anklageschrift zusammen mit weiteren, unbekannt gebliebenen Personen in die Wohnung ein. Bei der gewalttätigen Auseinandersetzung sei auch Reizgas eingesetzt worden. Vorotnikov sei gefesselt, Sokol an den Haaren und Kleidern aus der Wohnung geschleppt worden. Während der Tat hätten die Angreifer keine Rücksicht auf die Kleinkinder genommen und diese gewaltsam von ihrer Mutter getrennt, heisst es in der Anklageschrift weiter. Als die Polizei eintraf, seien sie durch den Hinterausgang geflüchtet.

Beim Angriff wurden Sokol und Vorotnikov sowie zwei der drei Kinder verletzt. Die Familie reichte in der Folge Strafanträge ein. Zur Rekonstruktion der Tat stützte sich die Basler Staatsanwaltschaft auch auf Videomaterial, dass die russischen Künstler während des Angriffs aufgenommen hatten.

«Voina»-Mitgründer

Das der russischen Künstlerbewegung «Voina» (dt. Krieg) angehörige Paar war im April 2015 aus Italien nach Basel gereist. Gemäss Anklageschrift war die auf Vermittlung des Zürcher Cabarets Voltaire zustande gekommene Unterbringung als vorübergehende Bleibe gedacht, damit die Familie in der Schweiz ein Asylgesuch hätte stellen können.

Anstatt dieses Asylgesuch zu stellen, sei die Familie jedoch gratis in der Wohngenossenschaft geblieben und habe sich über mehrere Monate geweigert, auszuziehen. Dabei kam es gemäss Anklageschrift bereits vor der Vertreibung im Treppenhaus des Gebäudes zu einer massiven verbalen Auseinandersetzung. Die dem Kanton Basel-Stadt gehörenden Häuser an der Wasserstrasse werden im Rahmen einer Zwischennutzung von einer Genossenschaft verwaltet. Diese hatte die zuvor besetzten Gebäude per Anfang 2016 im Baurecht übernommen.

Die von Natalya Sokol und Oleg Vorotnikov gegründete revolutionäre russische Künstlerbewegung Voina ist 2005 aktiv. Sie wurde mit radikalen Protestaktionen gegen die russische Regierung bekannt. Zu ehemaligen Aktivistinnen des Kollektivs zählen auch Künstlerinnen der Punkrock-Band Pussy Riot. (amu/sda)