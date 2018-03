Gewerbe fordert Steuersenkung

Im Kanton Basel-Stadt sprudeln die Steuereinahmen wie aus einer scheinbar nie versiegenden Quelle. 250,7 Millionen hat der Kanton im letzten Jahr mehr eingenommen als ausgegeben. Für den Basler Gewerbeverband ist dieser erneute Überschuss – es ist der 13. in Folge – ein Zeichen dafür, «dass der Kanton einen beträchtlichen Teil dieses Geldes gar nicht benötigt». Der Verband fordert deshalb eine «umfassende Steuerreform». Wirtschaft und Bevölkerung sollen «nachhaltig entlastet» werden. Der Gewerbeverband argumentiert, der Kanton Basel-Stadt habe über viele Jahre Steuereinnahmen generiert, die er für die Erfüllung seiner Aufgaben gar nicht braucht. Dieses Geld fehle hingegen der Bevölkerung und den Unternehmen für Konsum und Investitionen.

Der Kanton sei dadurch «sowohl für natürliche, insbesondere aber auch für juristische Personen steuerlich unattraktiv», heisst es in der Mitteilung des Gewerbeverbands und zitiert den TaxWare Index der Credit Suisse. Dieser zeige, dass Basel-Stadt für juristische Personen hinsichtlich der Steuerbelastung «der unattraktivste Kanton der Schweiz» sei. Und auch bei den natürlichen Personen liege er im hinteren Drittel.

Der Gewerbeverband verweist auf seinen im Januar präsentierten Vorschlag, von dem im Rahmen der Steuervorlage 17 nicht nur die Unternehmen, sondern auch die breite Bevölkerung profitiere. Unter anderem mit einer Senkung des unteren Einkommenssteuersatzes um 1,5 Prozent sowie die Abzugsfähigkeit der günstigsten Krankenkassenprämie. Das hätte zwar Mindereinnahmen von 249 Millionen Franken zur Folge, hat der Verband ausgerechnet. Er fühlt sich Angesichts der am Mittwoch Donnerstag präsentierten Kantonsrechnung aber bestätigt, dass dies für den Kanton finanziell verkraftbar ist.

Ausgabenbremse ist machbar

Ins gleiche Horn stösst auch die Basler SVP. «Der erneute hohe Überschuss muss zwingend an die Bevölkerung zurückgegeben werden», fordert die Partei in einer Mitteilung. Die soll im Rahmen der Umsetzung der Steuervorlage 17 geschehen, in der auf kantonaler Ebene Steuersenkungen Teil des Pakets sein müssen, verlangt die SVP.

Diese Steuersenkungen seien auch deshalb notwendig, weil die Steuererträge bei natürlichen Personen 26 Millionen Franken unter Budget sind. Damit zeige sich, «dass der Kanton derzeit steuerlich zu wenig attraktiv ist und durch massvolle Steuersenkungen attraktiver werden muss». Das Resultat zeigt zudem, dass die Einfrierung des Ausgabenwachstums auf dem Niveau des Vorjahrs machbar sei. «Das Wehklagen der rotgrünen Regierungsmehrheit und Parteien ist plumpe Angstmacherei,» schreibt die SVP. (amu)