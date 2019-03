Gröflin will Hundesteuer abschaffen

SVP-Grossrat Alexander Gröflin macht sich für die Hundehalter stark: In einer Motion, die er dieser Tage eingereicht hat, verlangt er vom Regierungsrat, «das Gesetz dahingehend abzuändern, dass die Hundesteuer abgeschafft und mit einer massvollen Registrierungsgebühr ersetzt wird».

In Basler Haushalten würden heutzutage verschiedene Tiere gehalten, «die nicht speziell besteuert werden» – zum Beispiel Reptilien, «die eine erhöhte Anforderung an deren Haltung abverlangen». Natürlich seien Hundehalter öfter mit ihren Vierbeinern auf der Allmend unterwegs, aber auch andere Haustiere würden die Allmend benützen, ohne indes besteuert zu werden. Auch seien die Anforderungen an das Halten von Hunden in den letzten Jahren stetig gestiegen; so müsse jeder Hundehalter einen obligatorischen Hundekurs besuchen und das Tier elektronisch registrieren. «Dafür darf und soll der Kanton auch eine entsprechende Gebühr einfordern. Darüber hinaus dürfte die Bürokratie zur Erhebung der Hundesteuer einen Teil der Einnahmen schlucken.»

300 Tonnen Hundekot – jährlich

Wo Gröflin sich irrt, ist bei seiner Aussage zu den obligatorischen Hundekursen: Diese sind vor zwei Jahren abgeschafft worden. Wie aber steht es sonst mit der Hundesteuer? Das Gesundheitsdepartement, dem das Veterinäramt untersteht, kann sich nicht zu einer Motion äussern, die zuerst vom Regierungsrat behandelt werden muss. Ziehen wir deshalb die vor einigen Jahren in einer «Espresso»-Sendung des Radio SRF gemachte Aussage der Stadt Zürich und des damaligen Leiters des Veterinäramts Basel-Stadt, Markus Spichtig, hinzu. Die Hundesteuer ist eine Lenkungs- und Verursacherabgabe und dazu da, für die Kosten der Robidog-Stellen, für spezielle Signalisationstafeln sowie für die durch Hundeexkremente entstandenen Schäden an Pflanzen und Bäumen aufzukommen. In Basel fallen pro Jahr nicht weniger als 300 Tonnen Hundekot an.

Zudem finanziert die Hundesteuer den Präventionskurs «Kind und Hund», in dem Kleinkindern vermittelt wird, wie sie sich gegenüber Hunden zu verhalten haben. All das vermögen die rund 600 000 Franken, die jährlich über die Hundesteuer eingenommen werden, nicht abzudecken. In Basel gibt es circa 5000 Hunde. Seit die obligatorischen Hundekurse abgeschafft wurden, hat die Zahl der Hunde eher wieder zugenommen.

«Ich habe meine Bedenken»

In Basel beträgt die Hundesteuer 160 Franken, in Riehen 150 und in Bettingen 140. Für jeden weiteren Hund im gleichen Haushalt ist das Doppelte zu bezahlen. «Die Steuer erscheint hoch», sagt Bruno Bartl, Präsident der IG Kynologische Vereine Basel und Region. «Ich finde das aber in Ordnung.»

Bei aller Liebe zu Hundebesitzern – man müsse sich schon überlegen, ob es im Sinne der Gesamtheit ist, die Hundesteuer abzuschaffen. «Da habe ich meine Bedenken», sagt Bartl. «Und eben erst hat die Regierung die Leinenpflicht in den Langen Erlen aufgehoben; da können wir nicht kommen und sagen: das auch noch!»

Hingegen könnte man sich überlegen, die Hundesteuer für all jene zu reduzieren, die sich einem Hundeverein angeschlossen haben und ihren Hund nicht nur körperlich, sondern auch geistig fit halten, meint Bartl und ergänzt: «Wer neu einen Kurs für das nationale Hundehalterbrevet (NHB) absolviert, kann in diesem Jahr einen Antrag auf Reduktion der Hundesteuer stellen.» (Basler Zeitung)