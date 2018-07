Grossandrang wegen Militärmusik-Parade

120'000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben am Samstag am Militärmusik-Festival Tattoo in Basel die Parade der Basler Bands und der 29 Gastformationen aus dem In- und Ausland durch die Innenstadt verfolgt - etwa 10'000 weniger als im vergangenen Jahr.

Rund 2000 Musiker, Tänzerinnen, Gardisten und Fahnenträger, zu Fuss und hoch zu Ross, hätten am Nachmittag die Basler Innenstadt in ein farbenprächtiges Schauspiel verwandelt, schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung. Vor der Parade hatte Regierungsrat Baschi Dürr alle Band-Leader des Basel Tattoo im Rathaus begrüsst.

Auftreten werden in den folgenden Tagen auf dem Kasernenareal Formationen aus Kanada, den USA, Mexiko, Grossbritannien, Deutschland, Südafrika, Australien und aus der Ukraine. Aus der Schweiz sind das Top Secret Drum Corps und die Swiss Army Central Band mit dabei. Letztere arbeitet beim Basel Tattoo mit Alphornsolistin Lisa Stoll zusammen. (amu/sda)