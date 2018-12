Grüne schicken Lea Steinle ins Rennen

Die Grünen, die Basta! und das Junge Grüne Bündnis Nordwest gehen im Kanton Basel-Stadt erneut gemeinsam in die Nationalratswahlen. Am Dienstagabend wurden die Nominierten der Grünen und Basta! für die Wahlen vom 20. Oktober 2019 bekannt.

Die Basta! nominierte für die gemeinsame Liste die bisherige Nationalrätin Sibel Arslan. Die 1980 geborene Politikerin war 2015 in die grosse Kammer gewählt worden - die Basta! hatte einen Nationalratssitz zulasten der CVP gewonnen. Zudem tritt Grossrätin Tonja Zürcher (Jahrgang 1983) an.

Spontan beworben

Von den Grünen Basel-Stadt steigt die 31-jährige Grossrätin Lea Steinle ins Rennen um einen Nationalratssitz. Sie sorgte für die grosse Überraschung an der Mitgliederver­­samm­­­lung, da sie spontan Interesse an einer Kandidatur angemeldet hatte. Prompt wurde sie von den Parteimitgliedern auf die Liste gesetzt. Zuvor hatte Eva Strub, die vom Parteivorstand als Kandidatin empfohlen worden war, zugunsten Steinles ihren Verzicht erklärt. Steinle, Mutter eines Kleinkinds, hatte kürzlich mit der «Babygate-Affäre» im Grossen Rat Schlagzeilen gemacht. Alt Regierungsrat Guy Morin kandidierte nicht, nachdem ihn der Vorstand nicht zur Wahl empfohlen hatte. Morin habe seine Kandidatur zurückgezogen, da der Vorstand der Grünen Basel-Stadt zwei Personen den Mitgliedern habe empfehlen wollen, «welche entweder noch in einem Amt sind oder junge KandidatInnen, welche ein Versprechen für die Zukunft sind», hiess es später in einer Mitteilung der Partei.

Gegenüber der Basellandschaftlichen Zeitung sagte der alt Regierungsrat, er habe nie wirklich Ambitionen auf ein Nationalratsmandat gehabt. Er habe nur helfen wollen, den umkämpften Sitz von Basta-Nationalrätin Sibel Arslan zu verteidigen. «Es müssen deshalb die Besten auf die Liste, wir haben keine Zeit, erst jemanden aufzubauen», wird Morin von der Zeitung zitiert. «Der Vorstand ist zu einem anderen Schluss gekommen, das habe ich zu akzeptieren.»

Thommen und Vergeat nominiert

Im Weiteren nominierte die Mitgliederversammlung am Dienstagabend Oliver Thommen (Jahrgang 1984). Er ist Geschäftsführer der Partei. Für das Junge Grüne Bündnis tritt Jo Vergeat auf der gemeinsamen Liste an. Die 24-Jährige war bereits Ende Oktober nominiert worden.

Basel-Stadt stehen aktuell fünf Sitze in der grossen Kammer zu. Derzeit vertreten zwei SP-Mitglieder sowie je eines von SVP, LDP und Basta! den Stadtkanton im Nationalrat. (amu/mfu/sda)