Gute Wasserqualität in Basler Hallenbäder

Das Kantonale Labor Basel-Stadt hat im vergangenen Jahr 179 Proben Beckenwasser in 23 verschiedenen Hallenbädern (derer 13 sind öffentlich zugänglich) erhoben. 134 Proben (75%) erwiesen sich bezüglich ihrer chemischen und mikrobiologischen Qualität als einwandfrei und 31 Proben (17%) als tolerierbar. Bei 14 Proben (8%) aus neun Hallenbädern waren die Werte ausserhalb der Toleranzwerte und somit ungenügend.

Die chemischen Anforderungen wurden in neun Proben nicht eingehalten. In fünf Proben war der Gehalt an freiem Chlor zu niedrig, in einer Probe zu hoch. In einer Probe war der Gehalt an gebundenem Chlor zu hoch. In drei Proben lag der pH-Wert über dem Toleranzwert. In neun Proben aus fünf Hallenbädern lag der Harnstoffgehalt über dem Toleranzwert. In sechs Proben aus drei Hallenbädern wurden die mikrobiologischen Anforderungen nicht eingehalten.

Erfreulicherweise ist der Anteil Proben, die die mikrobiologischen und chemischen Anforderungen an Beckenwasser nicht erfüllen, gegenüber dem Vorjahr nochmals leicht gesunken, und damit auf unter zehn Prozent geblieben. Ebenso ist der Anteil Bäder, die eine gute Qualitätssicherung aufweisen, gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Die Qualitätssicherung kann jedoch noch weiter verbessert werden. Ein öffentliches und ein nichtöffentliches Bad weisen eine unbefriedigende Qualitätssicherung auf. Die betroffenen Betriebe wurden aufgefordert, Korrekturmassnahmen zu ergreifen, um die vorgeschriebenen Normen einhalten zu können. (rvr)