Häftling hat sich erhängt

Am Mittwochmorgen ist in einer Zelle des Untersuchungsgefängnisses Basel-Stadt ein 73-jähriger Untersuchungshäftling tot aufgefunden worden. Laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft wurde der 73-jährige Schweizer beim Verteilen des Frühstücks in seiner Zelle erhängt vorgefunden. Sanitäter konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Der 73-Jährige befand sich wegen versuchter Tötung in Untersuchungshaft. Die genaue Todesursache werde durch das Institut für Rechtsmedizin und die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft noch abgeklärt, heist es in der Mitteilung. Hinweise auf Dritteinwirkung lägen derzeit keine vor.