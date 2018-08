Hallenbadsaison geht bald wieder los

Ab kommenden Montag ist das Hallenbad Rialto wieder geöffnet. Nach der Sommerpause nimmt das Hallenbad am 3. September 2018 seinen Betrieb wieder auf. Die Anlagen wurden gewartet und auch die Grundreinigung erfolgte während der Pause, teilt das Erziehungsdepartement Basel-Stadt mit.

Die Gartenbäder Bachgraben, Eglisee und St. Jakob bleiben bis 9. September 2018 geöffnet. Im Sportbad St. Jakob endet die Badesaison am 23. September 2018.

Das Hallenbad Rialto ist von Montag bis Freitag ab 8.00 Uhr sowie am Wochenende ab 9.00 Uhr geöffnet. Betriebsschluss unter der Woche ist jeweils am Montag um 16.30 Uhr bzw. von Dienstag bis Freitag um 21.30 Uhr und am Wochenende um 18.00 Uhr. Das Frühschwimmen wird ab 24. September 2018 jeweils während der ganzen Woche im Hallenbad Eglisee angeboten. (ens)